Photo : YONHAP News

Phim truyền hình Hàn Quốc đang trở thành tâm điểm chú ý trên toàn thế giới, với hàng loạt cái tên như "Trò chơi con mực" (Squid Game), "Điệu Cha-Cha-Cha làng biển" (Hometown Cha-Cha-Cha), "My Name" lọt vào Top 10 trên nền tảng Netflix ở lĩnh vực chương trình truyền hình.Trang web FlixPatrol chuyên thống kê thứ hạng dịch vụ nội dung trực tuyến toàn cầu ngày 19/10 cho biết sê-ri phim truyền hình bản gốc "Trò chơi con mực" vẫn duy trì vị trí thứ nhất trên phạm vi toàn cầu ngày thứ 27 liên tiếp. Trong khi đó, phim truyền hình "Điệu Cha-Cha-Cha làng biển" của đài tvN cũng được khán giả thế giới yêu thích, xếp hạng từ thứ 7 đến thứ 9 trong liên tục 15 ngày.Ngoài ra, sê-ri phim truyền hình bản gốc "My Name" mà Netflix mới ra mắt vào ngày 15/10 đã vươn lên vị trí thứ 6 ngay trong ngày hôm sau, và hai ngày liên tiếp ở vị trí thứ 4.Giới chuyên gia phân tích việc một loạt phim truyền hình Hàn Quốc được yêu thích trên toàn cầu là nhờ hiệu ứng lan truyền từ phim "Trò chơi con mực" mang lại. Dự kiến khán giả toàn thế giới sẽ còn quan tâm nhiều hơn nữa tới các tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc trên cả các nền tảng dịch vụ video trực tuyến (OTT) toàn cầu mới, như dịch vụ "Disney+" của hãng Walt Disney (Mỹ) bắt đầu từ tháng 11 tới.