Tuyết đầu mùa trên núi Seorak rơi sớm hơn năm ngoái nửa tháng

Photo : YONHAP News

Công viên quốc gia núi Seorak (tỉnh Gangwon) đã quan trắc được tuyết rơi đầu mùa trước cả thời điểm lá phong đổi màu rực rỡ nhất.Văn phòng quản lý Công viên quốc gia núi Seorak ngày 19/10 cho biết vào lúc 10 giờ sáng cùng ngày, tại khu vực gần trạm dừng chân trên đỉnh Jungcheong núi Seorak đã có tuyết rơi trong khoảng một tiếng. Nhiệt độ quan trắc lúc đó là 0,4 độ C, vận tốc gió là 0,6m/giây. Văn phòng quản lý Công viên cho biết lượng tuyết rơi chỉ rất ít, hầu như không có tuyết đóng dầy.Tuyết đầu mùa trên núi Seorak năm nay rơi sớm hơn 15 ngày so với năm ngoái (ngày 3/11) và tương tự so với năm 2019 (18/10).Phía Văn phòng quản lý Công viên đề nghị người dân cần chú ý an toàn khi leo núi vào mùa đông, do việc leo núi sẽ tiêu hao nhiều sức lực và có thể gặp tai nạn nguy hiểm khi nhiệt độ xuống thấp.