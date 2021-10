Liên hợp quốc quan ngại sâu sắc vụ phóng tên lửa đạn đạo của Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại buổi họp báo ngày 19/10 (giờ địa phương), Phó phát ngôn viên Liên hợp quốc Farhan Haq bày tỏ quan ngại về một loạt vụ phóng tên lửa gần đây của Bắc Triều Tiên, bao gồm vụ phóng tên lửa đạn đạo trên biển.Liên hợp quốc đã nhiều lần hối thúc ban lãnh đạo miền Bắc tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ quốc tế theo nghị quyết của Hội đồng bảo an, nhanh chóng nối lại nỗ lực ngoại giao hướng tới hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng.Ông Farhan Haq cho biết Liên hợp quốc vẫn giữ lập trường vững chắc liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa thời gian gần đây của Bình Nhưỡng.Trước câu hỏi liệu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres có ý định tiếp xúc trực tiếp với Bắc Triều Tiên, Phó phát ngôn viên Farhan Haq cho biết cơ quan này vẫn tiếp tục khuyến khích can thiệp ngoại giao, bao gồm cả quan chức liên Triều. Liên hợp quốc sẵn sàng cung cấp phòng họp nếu các bên đồng ý. Tuy nhiên, với tình hình hiện nay, Liên hợp quốc không có thông báo gì thêm.Về vấn đề này, truyền thông nước ngoài như hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin Hội đồng bảo an Liên hợp quốc sẽ họp khẩn vào ngày 20/10 (giờ địa phương) theo yêu cầu của Anh và Mỹ, liên quan đến vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bắc Triều Tiên.