Theo phương án điều chỉnh giãn cách xã hội được Chính phủ Hàn Quốc công bố vào ngày 15/10 vừa qua, tại khu vực thủ đô Seoul và các địa phương lân cận đang áp dụng giãn cách xã hội mức 4, người dân đã tiêm phòng xong vắc-xin COVID-19 sẽ có thể đến sân theo dõi trực tiếp các trận thi đấu thể thao chuyên nghiệp.​Chính phủ Hàn Quốc quyết định áp dụng "thẻ thông hành vắc-xin" cho những người đã tiêm phòng vắc-xin COVID-19 khi theo dõi các trận đấu thể thao chuyên nghiệp, nhằm chuẩn bị chuyển đổi sang giai đoạn mới "With COVID-19", từng bước khôi phục dần đời sống thường nhật.Các trận thi đấu thể thao được phép mở cửa với khán giả đã hoàn tất tiêm phòng, tối đa 20% sức chứa với địa điểm thi đấu trong nhà, và 30% với địa điểm thi đấu ngoài trời.Trận đấu bóng chày chuyên nghiệp giữa câu lạc bộ Kiwoom Heroes và LG Twins diễn ra tại sân bóng chày Jamsil (thủ đô Seoul) vào lúc 6 giờ 30 phút tối ngày 19/10 được phép tối đa 7.500 khán giả vào sân. Tuy nhiên, do trận đấu diễn ra vào ngày thường và thời tiết lạnh, nên chỉ có 1.500 người mua vé theo dõi trận đấu.Từ ngày 21/10, Giải bóng rổ chuyên nghiệp Hàn Quốc mùa giải 2021-2022 cũng được phép mở cửa với tối đa 20% khán giả. Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Hàn Quốc cho biết người hâm mộ sẽ có thể vào sân theo dõi các trận đấu bóng đá ở Seoul và các địa phương lân cận từ cuối tuần này. Các câu lạc bộ bóng chuyền chuyên nghiệp ở thủ đô Seoul và các địa phương lân cận cũng bắt đầu đón khán giả vào sân từ ngày 20/10, giới hạn 20% sức chứa của sân.Khi tới sân, người hâm mộ thể thao cần xuất trình giấy chứng nhận điện tử xác nhận đã tiêm phòng vắc-xin trên hai tuần trên ứng dụng COOV của Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA), hoặc ứng dụng Kakao Talk liên kết với ứng dụng COOV, mã QR trên Naver, giấy chứng nhận tiêm phòng do KDCA cấp, cùng chứng minh thư là có thể vào sân.