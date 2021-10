Lo ngại gánh nặng chi phí gia tăng khi giá tiêu dùng tiếp tục leo thang

Photo : YONHAP News

Trong bối cảnh giá xăng bình quân ở thủ đô Seoul chạm ngưỡng 1.800 won (1,53 USD)/lít, nhiều tài xế cố tìm trạm xăng bán giá rẻ hơn dù chỉ là 1 won.Giá xăng bình quân tại Hàn Quốc đã tăng 5% trong vòng một tháng, tăng 30% so với cùng kỳ một năm trước. Nếu tiếp tục đà này, giá xăng có thể vượt ngưỡng 2.000 won (1,7 USD)/lít trong thời gian tới.Nếu giá dầu thô Tây Texas (Mỹ) giao tháng sau đạt 82 USD/thùng thì sẽ là mức cao kỷ lục trong 7 năm trở lại đây, đà tăng không có dấu hiệu chững lại.Giá dầu tăng trong lúc nhu cầu sử dụng sưởi nền của các hộ gia đình trong mùa đông tăng cao đang khiến người dân lo ngại về gánh nặng chi phí tiêu dùng.Trong khi đó, giá tiêu dùng đã tăng 2,5% trong tháng 9 do giá thực phẩm như trứng, gạo, bánh mì và chi phí ăn ngoài tăng tới 40% so với một năm trước. Tỷ giá hối đoái won-USD tiếp tục tăng khiến giá nhập khẩu tăng 5 tháng liên tiếp, kéo theo khả năng tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 10 có thể vượt mức 3%.Nhà nghiên cứu thuộc Viện nghiên cứu kinh tế LG Jo Yeong-moo nhận định nhiều khả năng giá dầu sẽ tiếp tục tăng trong một khoảng thời gian nữa. Hộ kinh doanh nhỏ lẻ và tầng lớp người dân có thu nhập thấp sẽ là đối tượng cảm nhận rõ rệt nhất tỷ lệ tăng giá tiêu dùng, để ngỏ khả năng tỷ lệ lạm phát thực tế sẽ tạm thời vượt quá 3%.Hàn Quốc sắp bước sang giai đoạn phục hồi cuộc sống thường nhật, nhu cầu du lịch của người dân đang dần hồi sinh. Nhưng giá nhiên liệu máy bay tăng hơn 15% so với một tháng trước, dự kiến sẽ ảnh hưởng đến giá vé máy bay.