Hàn Quốc chuẩn bị bước cuối cùng trước khi phóng tên lửa tự phát triển Nuri

Tên lửa đẩy vũ trụ Nuri (KSLV-II) do Hàn Quốc tự phát triển dự kiến sẽ được phóng vào lúc 4 giờ chiều ngày 21/10.Ủy ban quản lý phóng tên lửa vào lúc 10 giờ 30 phút sáng cùng ngày đã mở cuộc họp thảo luận về thời điểm phóng. Ủy ban này tiếp tục nhóm họp một lần nữa vào lúc 2 giờ chiều, cân nhắc tổng hợp các điều kiện môi trường như tình hình thời tiết trên mặt đất, tốc độ gió 10 km trên cao và khả năng xảy ra va chạm với vật thể trong vũ trụ, sau đó thông báo về thời gian phóng cụ thể vào khoảng 2 giờ 30 phút chiều.Nuri là tên lửa ba tầng, có cấu trúc phức tạp với tổng chiều dài 47,2m và nặng 200 tấn. Tên lửa có khả năng đưa vệ tinh ứng dụng nặng 1,5 tấn lên quỹ đạo thấp của Trái đất (độ cao từ 600 tới 800 km). Tên lửa Nuri sẽ mang theo một vệ tinh mô hình gắn trên tầng ba để phóng vào vũ trụ và thời gian dự kiến để đi vào quỹ đạo sẽ mất khoảng 16 phút 7 giây. Nếu thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới phóng tên lửa tự chế tạo lên vũ trụ.Năm 2013, Hàn Quốc phóng thành công tên lửa đẩy tự sản xuất đầu tiên mang tên “Naro” với tầng một là công nghệ của Nga. Tuy nhiên, tên lửa đẩy Nuri lần này gắn động cơ sử dụng nhiên liệu lỏng nặng 75 tấn hoàn toàn do Hàn Quốc tự phát triển.Nhằm đảm bảo cuộc phóng diễn ra an toàn, sáng cùng ngày, toàn bộ khu vực 3 km xung quanh bệ phóng đã bị cấm ra vào, bầu trời xung quanh hướng bay của tên lửa Nuri đều được kiểm soát hai giờ trước khi phóng.Sáng ngày 20/10, tên lửa Nuri đã được đưa lên xe ô tô chống rung di chuyển quãng đường 1,8 km từ khu vực lắp ráp tên lửa đến bệ phóng trong khoảng 1 tiếng 20 phút. Tới 11 giờ 30 phút sáng, tên lửa đã hoàn tất công tác dựng thẳng đứng trên bệ phóng.Vào buổi chiều, tên lửa được kết nối với nguồn điện, bắt đầu thao tác "kết nối umbilical" nhằm nạp nhiên liệu và chất oxy hóa. Trong quá trình này, tên lửa sẽ được kiểm tra về khả năng rò rỉ khí gas hay nghẽn bộ phận kết nối.Nuri sẽ được kiểm tra lần cuối trước khi tiến hành phóng vào vũ trụ.