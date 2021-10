Chỉ số giá sản xuất tháng 9 của Hàn Quốc tiếp tục lập kỷ lục mới

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/10 cho biết chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 đạt 111,13 điểm, tăng 0,2% so với tháng 8 (110,72 điểm), xu hướng tăng 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm 2020. Chỉ số giá sản xuất đạt mức cao kỷ lục vào tháng 4 vừa qua, sau đó 6 tháng liên tiếp xác lập kỷ lục mới.Chỉ số giá sản xuất (PPI) thể hiện giá hàng hóa và dịch vụ mà các nhà sản xuất trong nước cung cấp cho thị trường.Cụ thể, chỉ số giá sản xuất các sản phẩm công nghiệp như than đá, chế phẩm dầu mỏ tăng 2,1% so với một tháng trước, chế phẩm hóa học và kim loại cơ bản tăng lần lượt 0,4%. Ngược lại, chỉ số giá sản xuất các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng mạnh trong tháng trước lại giảm 0,8% trong tháng này. Trong đó, chỉ số giá nông sản giảm 2% nhờ nguồn cung tăng và tình hình canh tác thuận lợi.BOK phân tích chỉ số giá sản xuất tháng 9 của Hàn Quốc tăng do giá dầu thế giới và nguyên vật liệu gia tăng. Giá dầu vẫn tiếp tục đà tăng từ đầu năm cho đến nay.