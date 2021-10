Giá trị thương hiệu của Samsung xếp thứ 5 thế giới hai năm liên tiếp

Photo : YONHAP News

Tổ chức tư vấn thương hiệu quốc tế Interbrand ngày 20/10 (giờ địa phương) đã công bố báo cáo "Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2021” (Best Global Brand 2021). Theo đó, giá trị thương hiệu của hãng điện tử Samsung đạt 74,6 tỷ USD, xếp vị trí thứ 5 thế giới.Năm nay, giá trị thương hiệu của Samsung được đánh giá tăng 20% so với mức 62,3 tỷ USD của năm ngoái, mức tăng cao kỷ lục kể từ năm 2013 và là tỷ lệ tăng cao gấp đôi so với mức tăng bình quân của 100 thương hiệu toàn cầu.Khoảng cách với thương hiệu xếp vị trí thứ 6 cũng được nới rộng từ 5,4 tỷ USD năm ngoái lên 17,1 tỷ USD trong năm nay.Sau khi lọt Top 10 các thương hiệu toàn cầu tốt nhất thế giới vào năm 2012 ở vị trí thứ 9, giá trị thương hiệu của Samsung ngày càng được nâng cao, xếp vị trí thứ 6 năm 2017 và thăng lên hạng 5 vào năm 2020.Interbrand nhận định yếu tố chính giúp giá trị thương hiệu của Samsung tăng là cải tổ hệ thống kinh doanh tập trung vào khách hàng, duy trì hoạt động kinh doanh bền vững, ra mắt sản phẩm đột phá như siêu phẩm điện thoại màn hình gập Galaxy Z Flip 3, đầu tư liên tục nhằm dẫn đầu công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo (AI), mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), rô-bốt.Trong một tin liên quan, hãng điện tử Samsung mới đây đã đứng đầu trong cuộc khảo sát về “Nhà tuyển dụng tốt nhất thế giới” (World's Best Employers) do Tạp chí kinh tế Mỹ Forbes bình chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Samsung xếp thứ nhất trong danh sách này. Forbes đã tiến hành khảo sát với 150.000 người lao động tại 58 quốc gia.