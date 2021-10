Tỷ lệ tự cung gạo tại Hàn Quốc năm 2020 giảm còn 92,8%

Photo : KBS News

Theo báo cáo “Thực trạng tự cung gạo trong nước giai đoạn 2015-2020” do Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc trình lên trước buổi thanh tra Nhà nước tại Quốc hội, tỷ lệ tự cung gạo của Hàn Quốc năm 2020 đạt 92,8%, thấp hơn so với mức 101% của năm 2015.Trên thực tế, gạo được cho là thực phẩm hỗ trợ tỷ lệ tự cung tự cấp lương thực trong nước. Có lo ngại cho rằng tỷ lệ tự cung gạo có xu hướng giảm như hiện nay sẽ khiến tình trạng tự cung cấp lương thực đã khó khăn còn có thể tồi tệ hơn.Tỷ lệ tự cung cấp lương thực nói chung năm 2020 đạt 45,8%, nếu loại trừ gạo thì con số này chỉ còn 10,2%.Bên cạnh đó, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 8/10 dự báo sản lượng gạo năm 2021 sẽ gia tăng, là tín hiệu giá gạo sụt giảm, để ngỏ khả năng sản lượng gạo trong năm tiếp theo giảm, kéo theo tình trạng tự cung tự cấp lương thực trong nước thêm trầm trọng. Trước đó, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc dự đoán sản lượng gạo năm nay là 3,83 triệu tấn, tăng 9,1% so với 3,51 triệu tấn năm 2020.Do đó, Chính phủ cần tìm kiếm phương án duy trì giá gạo song song với thúc đẩy tự cung tự cấp lương thực; gấp rút công bố phương án phân tách thị trường lương thực và mở rộng thu mua, dự trữ gạo.Dự trữ gạo của Chính phủ đề phòng trường hợp thiếu nguồn cung lương thực khẩn cấp đang ở mức thấp kỷ lục. Theo số liệu của Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực, tồn kho gạo trong nước đạt mức cao nhất 1,39 triệu tấn là vào năm 2017, song chỉ còn 150.000 tấn đến cuối tháng 9 năm 2021, tức bằng một phần 9.Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) khuyến cáo luôn dự trữ ít nhất 17-18% lượng ngũ cốc tiêu thụ hàng năm để đảm bảo an ninh lương thực. Theo đó, Hàn Quốc cần dự trữ ngũ cốc ít nhất 700.000-800.000 tấn/năm.