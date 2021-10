Xuất khẩu Hàn Quốc 20 ngày đầu tháng 10 tăng 36,1%

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 21/10 công bố kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 10 đạt 34,2 tỷ USD, tăng 9,1 tỷ USD (36,1%) so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu bình quân ngày tăng 25,7%.Xét theo mặt hàng, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn tăng 23,9%, chế phẩm dầu mỏ tăng 128,7%, xe ô tô tăng 10,5%, thiết bị vô tuyến viễn thông tăng 2,6%, tàu thuyền tăng 93,5%, thiết bị chính xác tăng 26,7%.Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 30,9%, Mỹ tăng 37,1%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 42,1%, Việt Nam tăng 15%, Nhật Bản tăng 51,9%, Đài Loan tăng 61,4%.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 11 tháng liên tiếp kể từ tháng 11 năm ngoái. Trong tháng trước, kim ngạch xuất khẩu đạt 55,8 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Tuy nhiên, mức tăng trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái là 16,7%, thấp hơn mức tăng tháng 7 (29,6%) và tháng 8 (34,7%).Kim ngạch xuất khẩu 20 ngày đầu tháng 10 đạt 36,7 tỷ USD, tăng 11,9 tỷ USD (48%) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhập khẩu dầu thô tăng 98,4%, chíp bán dẫn tăng 20,3%, khí gas tăng 157,8%, chế phẩm dầu mỏ tăng 330,1%, máy móc tăng 0,9%. Giá dầu quốc tế tăng cao đã ảnh hưởng tới xu hướng gia tăng kim ngạch nhập khẩu. Tuy nhiên, nhập khẩu ô tô lại giảm 8,8%.Nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 37,4%, Mỹ tăng 44%, Liên minh châu Âu (EU) tăng 28,1%, Nhật Bản tăng 21,9%, Australia tăng 84%, Việt Nam tăng 11,5%.Cán cân thương mại 20 ngày đầu tháng này thâm hụt 2,48 tỷ USD. Trong khi cán cân thương mại cùng kỳ năm ngoái thặng dư tới 330 triệu USD.