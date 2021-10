Dời lịch phóng tên lửa đẩy vũ trụ Nuri sang 5 giờ chiều ngày 21/10

Photo : YONHAP News

Ủy ban quản lý phóng tên lửa Nuri công bố sẽ phóng tên lửa Nuri, tên lửa đẩy vũ trụ đầu tiên do Hàn Quốc hoàn toàn tự phát triển, vào lúc 5 giờ chiều 21/10, chậm hơn 1 tiếng so với kế hoạch ban đầu là 4 giờ.Tuy nhiên, lịch phóng vẫn có khả năng được điều chỉnh nếu như sức gió hay dao động gió ở tầng cao cách mặt đất 10 km lớn hơn tải trọng mà tên lửa Nuri có thể chịu được. Ngoài ra, nếu phát sinh bất cứ vấn đề nào bất thường sau khi bước vào quy trình phóng thì tên lửa sẽ tự động được dừng phóng.Lý do khiến Ủy ban dời thời gian phóng xuống chậm hơn một tiếng là để kiểm tra thêm van phía trong tên lửa và hệ thống phần đuôi tên lửa.Từ lúc 2 giờ 22 phút chiều cùng ngày, tên lửa Nuri đã được nạp nhiên liệu, từ lúc 3 giờ chiều được nạp chất oxy hóa. Sau khi nạp xong, các thiết bị dựng xung quanh tên lửa được dỡ đi. 10 phút trước khi phóng, máy tính sẽ tiến hành đếm ngược, và tên lửa được phóng tự động.Dự kiến tên lửa Nuri sẽ tiến vào quỹ đạo mục tiêu cách Trái đất 700 km sau 16 phút 7 giây phóng đi. 45 phút sau khi phóng, các nhà nghiên cứu sẽ tiến hành phân tích quỹ đạo tên lửa để kết luận vụ phóng có thành công hay không. Nếu thành công, Hàn Quốc sẽ trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới có thể tự phóng vệ tinh ứng dụng lên quỹ đạo. Tên lửa Nuri sẽ có thể đưa vệ tinh ứng dụng 1,5 tấn lên quỹ đạo cách Trái đất từ 600-800 km.