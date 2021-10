Tên lửa Nuri sẽ được phóng thêm 5 lần nữa trong thời gian tới

Photo : YONHAP News

Sau vụ phóng đầu tiên vào ngày 21/10, tên lửa đẩy vũ trụ Nuri do Hàn Quốc tự phát triển sẽ được phóng thêm vài lần nữa, trong đó có vụ phóng bổ sung nhằm cải tiến tính năng.Nhiệm vụ đầu tiên của tên lửa Nuri là bay lên không gian một cách thuận lợi. Vụ phóng ngày 21/10 đã giúp xác định được tính năng bay của tên lửa.Trưởng Phòng phát triển động cơ tên lửa đẩy thuộc Viện nghiên cứu Hàng không vũ trụ Hàn Quốc Hwang Young-min cho biết toàn bộ chu kỳ phát triển động cơ tên lửa đã được hoàn tất. Đây là một kinh nghiệm mang ý nghĩa hết sức quan trọng.Mục tiêu tiếp theo của tên lửa Nuri chính là đưa được vệ tinh ứng dụng 1,5 tấn lên quỹ đạo tầm thấp ở độ cao 600-800 km từ Trái đất. Dự kiến vụ phóng lần hai sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau.Trên tên lửa được gắn vệ tinh mô phỏng 1,3 tấn và vệ tinh kiểm chứng tính năng, không đóng vai trò giống như vệ tinh ứng dụng, nhưng sẽ thu thập các dữ liệu về quá trình kích hoạt động cơ, tách tầng, kiểm chứng tính năng của tên lửa.Ngoài ra, vệ tinh sẽ trao đổi dữ liệu với mặt đất, cho biết vệ tinh có lên được đúng quỹ đạo mục tiêu hay không, các phụ tùng của vệ tinh do Hàn Quốc tự phát triển có hoạt động bình thường hay không.Sau khi hoàn tất hai vụ phóng kiểm chứng tính năng phóng của tên lửa Nuri, Hàn Quốc sẽ tiến hành thêm 4 đợt phóng nữa vào tháng 12 năm sau, năm 2024, năm 2026 và năm 2027. Bắt đầu từ các vụ phóng này, Hàn Quốc sẽ lắp vệ tinh cỡ nhỏ thế hệ mới số 2 vận hành thực tế, vệ tinh tầm trung thế hệ mới số 3, và hệ thống 11 vệ tinh siêu nhỏ. Mục tiêu của Chính phủ là dựa trên những thành quả từ dự án này để tích cực tham gia vào dự án thám hiểm vũ trụ quốc tế.Tổng thống Moon Jae-in cho biết trong năm sau, Hàn Quốc sẽ phóng tàu quỹ đạo Mặt trăng, đồng thời tham gia vào "Chương trình Artemis" đưa con người lên thám hiểm Mặt trăng do Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xúc tiến lần đầu sau 50 năm, tích lũy công nghệ và kinh nghiệm. Mục tiêu cuối cùng của Seoul là phóng tàu thăm dò Mặt trăng lên vũ trụ bằng tên lửa Nuri vào năm 2030.