Quan chức ngoại giao, an ninh Hàn Quốc không coi vụ phóng SLBM của miền Bắc là hành động khiêu khích

Photo : YONHAP News

Tại buổi thanh tra các cơ quan Nhà nước của Ủy ban Quốc phòng tại Quốc hội ngày 21/10, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cho biết cụm từ “hành động khiêu khích an ninh” cần được hiểu là việc gây tổn hại đến không phận, lãnh thổ, lãnh hải và công dân Hàn Quốc. Việc Bắc Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM) rõ ràng là mối đe dọa, nhưng không phải là “hành động khiêu khích”.Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong trong phiên thanh tra của Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội cũng đưa ra quan điểm khi được hỏi vụ phóng tên lửa SLBM của miền Bắc có phải là “hành động khiêu khích chiến lược” hay không. Ông Chung cho rằng tiêu chuẩn rõ ràng để nhận định một việc là động thái khiêu khích chiến lược đó là hành động đó có gây ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến toàn bộ tình hình bán đảo Hàn Quốc hay không.Tuy không trực tiếp trả lời câu hỏi, nhưng có thể hiểu rằng ông Chung cho rằng vụ phóng thử SLMB của Bình Nhưỡng không đáp ứng các tiêu chí của một “hành động khiêu khích chiến lược”.Cũng tại đây, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young đánh giá thay vì thử nghiệm hoặc cho phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có sức phá hủy lớn, miền Bắc đã phóng thử SLBM, để khỏ khả năng nước này đang tìm kiếm đối thoại.Như vậy, có thể thấy quan chức đứng đầu Bộ Ngoại giao và an ninh Hàn Quốc đều không gọi động thái phóng thử tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm của miền Bắc mới đây là hành động khiêu khích. Điều này khác với lập trường của Chính phủ từ trước đến nay.Trước đó, Chính phủ Seoul đã tổ chức họp khẩn với Ủy ban thường trực Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) sau khi Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngày 15/9, bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái này và xem đây là hành động khiêu khích.Có ý kiến cho rằng thái độ của Chính phủ Seoul đã thay đổi chỉ trong vòng một tháng là do miền Bắc gần đây phản ứng cực kỳ nhạy cảm với cụm từ “khiêu khích”.Phát biểu tại buổi Triển lãm phát triển quốc phòng "Tự vệ-2021" hôm 10/10, Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un cho biết các vụ thử vũ khí thương mại của miền Bắc không phải là một hành động khiêu khích vũ lực cũng không phải là một mối đe dọa.Do đó, có phân tích rằng Chính phủ Seoul đang hạn chế sử dụng từ “khiêu khích” để duy trì bầu không khí khôi phục đối thoại, không kích động Bình Nhưỡng.