Xuất khẩu ô tô thân thiện với môi trường Hàn Quốc 8 tháng đầu năm tăng 35,6%

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 24/10 cho biết 8 tháng đầu năm nay, hãng ô tô Hyundai và Kia đã xuất khẩu tổng cộng 227.768 xe ô tô thân thiện với môi trường, tăng 35,6% so với cùng kỳ năm ngoái (167.995 chiếc). Với đà này, số lượng xuất khẩu ô tô thân thiện với môi trường của hai hãng trong năm 2021 dự kiến sẽ vượt kỷ lục 269.874 chiếc của năm ngoái, đạt hơn 300.000 xe.Tính đến tháng 8, hãng ô tô Hyundai xuất khẩu 127.472 xe ô tô thân thiện với môi trường, con số này của Kia là 107.296 chiếc; tăng lần lượt 41,1% và 29,1% so với cùng kỳ năm ngoái.KAMA giải thích doanh số bán xe thể thao đa dụng (SUV) lai điện hybrid và xe hybrid sạc điện (plug-in hybrid) tại nước ngoài như Santa Fe, Sorento và Tucson bắt đầu tăng mạnh từ năm nay. Đây được đánh giá là mức tăng lớn trong bối cảnh sản xuất ô tô gặp khó khăn do thiếu hụt chíp bán dẫn. Nguyên nhân xuất khẩu ô tô thân thiện với môi trường tăng nhiều khả năng là nhờ hiệu ứng cơ sở khi xuất khẩu năm ngoái giảm do dịch COVID-19 bùng phát.Cụ thể, xuất khẩu xe lai điện hybrid của cả hai hãng trong 8 tháng đầu năm là 117.483 chiếc, tăng 54,3% so với con số 76.119 chiếc của cùng kỳ một năm trước. Trong đó, mẫu xe SUV chiếm 69,7%, đạt 81.869 chiếc, tăng 63,1% so với 8 tháng đầu năm 2020. Xuất khẩu xe plug-in hybrid đạt 24.055 chiếc, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái (18.315 chiếc).Mặt khác, xuất khẩu ô tô điện của Hyundai đạt 40.338 chiếc, Kia đạt 45.020 chiếc; tổng cộng 85.358 chiếc, tăng 17,3% so với một năm trước (72.766 chiếc).Trong khi đó, xuất khẩu ô tô chạy bằng điện và hydro Nexo 8 tháng đầu năm đạt 872 chiếc, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm ngoái.