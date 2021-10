Hàn Quốc đạt mục tiêu hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho 70% dân số

Photo : KBS News

Tại cuộc họp ngày 24/10 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, Bộ trưởng Hành chính và an toàn kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Jeon Hae-cheol cho biết Hàn Quốc đã đạt mục tiêu hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 cho 70% dân số.Tốc độ hoàn thành mục tiêu này của Hàn Quốc nhanh thứ ba trong số các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD). Hàn Quốc mất 236 ngày để tiêm đủ số mũi vắc-xin khuyến nghị cho 70% dân số, sau Bồ Đào Nha (236 ngày) và Iceland (199 ngày).Tiếp đó, ông Jeon cho biết số ca nhiễm bình quân ngày trong tuần từ 18-24/10 là 1.357 ca, xu hướng giảm ba tuần liên tiếp và tương tự với quy mô thời gian đầu của làn sóng lây nhiễm thứ tư (11-17/7).Theo Bộ trưởng Jeon, Hàn Quốc dự kiến sẽ hoàn tất tiêm phòng cho hơn 75% dân số đến cuối tháng 10. Chính phủ sẽ nỗ lực để tiến hành tiêm chủng cho đối tượng trẻ em từ 12-17 tuổi và phụ nữ có thai để đạt tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng cho 80% dân số.Về kế hoạch thực hiện phục hồi từng bước đời sống thường nhật, Chính phủ dự kiến sẽ thu nhập ý kiến của chuyên gia trong từng lĩnh vực sau đó giải thích nội dung cụ thể với người dân trong khoảng tuần sau.Cùng với đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện hệ thống vận chuyển bệnh nhân khẩn cấp, như tăng cường theo dõi điều trị tại nhà cho bệnh nhân COVID-19 lên mức 2.200 người, chỉ định bệnh viện tiếp nhận ca bệnh nặng và mở rộng đội cấp cứu chuyên trách.Ông Jeon cho biết trên toàn quốc đang có khoảng 14.000 cơ sở y tế ủy thác triển khai tiêm phòng. Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp để sớm đưa 282 trung tâm thể thao và trung tâm văn hóa được tận dụng làm điểm tiêm chủng trên toàn quốc thời gian qua được hoạt động trở lại với mục đích ban đầu.