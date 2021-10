OECD nhất trí dừng hỗ trợ tín dụng cho nhà máy nhiệt điện bằng than đá

Photo : KBS News

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 22/10 (giờ địa phương) đã đạt được thỏa thuận trong một tuyên bố chung nhằm giải quyết biến đổi khí hậu trước thềm Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).Theo đó, nhiều nước thành viên OECD, bao gồm cả Hàn Quốc, đã nhất trí dừng hỗ trợ tín dụng xuất khẩu công cho các dự án nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá mới.Các nước tham gia thỏa thuận lần này gồm Hàn Quốc, Mỹ, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản, Anh, Liên minh châu Âu (EU), Na Uy, Thụy Sĩ và Thổ Nhĩ Kỳ.Hãng thông tấn AFP của Pháp đưa tin nhiều nước phát triển đã và đang cố gắng giảm bớt phụ thuộc vào các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Song điều đáng nói là chính những nước này vẫn đang hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá tại nước ngoài.