Tỷ lệ nghèo tương đối của Hàn Quốc cao thứ 4 OECD

Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) ngày 25/10 công bố tỷ lệ nghèo tương đối của Hàn Quốc giai đoạn 2018-2019 là 16,7%, cao thứ 4 trong số 37 nước được khảo sát.Tỷ lệ nghèo tương đối là tỷ lệ dân số có thu nhập dưới 50% thu nhập trung vị trên tổng dân số. Nếu như "nghèo tuyệt đối" là mức thu nhập tương ứng với mức sinh hoạt tối thiểu, thì "nghèo tương đối" là không thể có được một mức sinh hoạt nhất định tương tự phần lớn các thành viên khác trong cộng đồng.Tỷ lệ nghèo tương đối của Hàn Quốc là 16,7%, có nghĩa là cứ 6 người lại có một người có thu nhập thấp hơn 50% thu nhập trung vị.Thu nhập trung vị là mức thu nhập ở vị trí chính giữa trong thứ tự thu nhập của các hộ gia đình. Trong năm nay, 50% thu nhập trung vị của hộ một thành viên là 914.000 won (778 USD), hộ hai thành viên là 1.544.000 won (1.315 USD), hộ ba thành viên là 1.992.000 won (1.696 USD), hộ 4 thành viên là 2.438.000 won (2.075 USD).Ba nước có tỷ lệ nghèo tương đối cao hơn Hàn Quốc là Costa Rica (20,5%), Mỹ (17,8%) và Israel (16,9%). Tỷ lệ nghèo tương đối của Hàn quốc cao hơn 5,6% so vói bình quân OECD (11,1%).Tỷ lệ nghèo tương đối của Nhật Bản là 15,7%, Ý là 14,2%, Anh 12,4%, Canada 11,6%, Pháp 8,5%. Đặc biệt, tỷ lệ này ở các nước Bắc Âu ở mức thấp hơn hẳn, như Phần Lan 6,5%, Đan Mạch 6,1%, Iceland 4,9%.Tỷ lệ nghèo tương đối của Hàn Quốc ở mức cao được phân tích là do ảnh hưởng của xu hướng già hóa dân số nhanh chóng. Tỷ lệ nghèo ở người trên 65 tuổi là 43,4% (năm 2018), cao gấp khoảng ba lần so với bình quân OECD (15,7%), và cao nhất trong số các nước OECD.