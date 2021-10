BTS tổ chức concert trực tuyến sau một năm

Photo : YONHAP News

Nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã tổ chức buổi concert trực tuyến mang tên “BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE” vào lúc 6 giờ 30 phút chiều ngày 24/10 (giờ Hàn Quốc), gặp gỡ người hâm mộ trên toàn thế giới.Đây là buổi concert của nhóm sau một năm kể từ concert mang tên "BTS MAP OF THE SOUL ON:E" tổ chức vào ngày 10-11/10 năm ngoái.Sân khấu lần này được đặt tại một sân vận động quy mô lớn với ca khúc mở đầu mang tên “On”. Không khí tiếp tục bùng nổ với hàng loạt các hit đình đám của nhóm như "Fire", "Dope", "DNA", "Blood Sweat and Tears" và "Fake love". Điểm nhấn của concert không thể không nhắc đến các ca khúc mới từng chiếm vị trí Quán quân bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard (Mỹ) như "Dynamite", "Life Goes On" và "Butter".Ngoài ra, concert lần này còn cung cấp dịch vụ mới mang tên “Visual Effect View” (VEV). Theo đó, các hiệu ứng dưới ánh đèn LED chỉ có thể nhìn thấy được khi trực tiếp theo dõi tại sân khấu thực tế sẽ được tái hiện một cách hoàn hảo trên màn ảnh.“Permission to Dance” là ca khúc cuối cùng, khép lại buổi concert kéo dài 2 giờ 30 phút.Công ty chủ quản BitHit Music ngày 25/10 cho biết buổi concert thu hút sự theo dõi của khán giả tại 197 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.BTS sẽ tổ chức concert trực tiếp lần đầu tiên kể từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu tại thành phố Los Angeles (bang California, Mỹ) vào ngày 27-28/11 và ngày 1-2/12 tới.