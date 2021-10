Photo : Getty Images Bank

Nhân Ngày đảo Dokdo 25/10, Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia thuộc Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức một triển lãm đặc biệt mang chủ đề "Đảo Dokdo: Quá khứ, hiện tại và tương lai" tại Trung tâm di sản thiên nhiên ở thành phố Daejeon. Triển lãm sẽ kéo dài tới hết ngày 31/12 năm nay.Trong phần một "Đảo Dokdo trong quá khứ" sẽ trưng bày 9 tấm bản đồ cổ đánh dấu đảo Dokdo là lãnh thổ Hàn Quốc, trong đó có tấm bản đồ "Triều Tiên Vương Quốc đồ" được công bố tại Tây Ban Nha gần đây, và 7 tấm bản đồ đánh dấu biển Đông.Trong phần hai "Đảo Dokdo hiện tại" sẽ trưng bày 10 mẫu nhồi bông động vật sống trên đảo Dokdo hiện đang được lưu giữ tại Trung tâm di sản quốc gia như chim bồ câu đen, chim đuôi cụt bụng đỏ; và một số mẫu vật nhồi bông do Trung tâm tài nguyên sinh vật quốc gia cung cấp, như chim mòng biển đuôi đen, các bức tiểu họa động thực vật sinh sống trên đảo Dokdo.Trong phần ba "Đảo Dokdo tương lai" sẽ trưng bày video ghi hình đảo Dokdo từ trên cao, video quảng bá do Bảo tàng Dokdo và Cục Di sản văn hóa quốc gia cung cấp; video hoạt hình do Quỹ lịch sử Đông Bắc Á cung cấp và nhiều bức ảnh đa dạng.Để người dân có thể theo dõi triển lãm một cách an toàn trước dịch COVID-19, số lượng khách thăm quan giới hạn mỗi lượt xem triển lãm là 7 người. Khi tham dự, người dân phải tuân thủ quy tắc phòng dịch, như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt, duy trì khoảng cách an toàn.Video triển lãm sẽ được công bố sau trên trang chủ của Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia (http://www.nrich.go.kr) và Trung tâm di sản thiên nhiên (http://www.nhc.go.kr:1500/main/main.do).