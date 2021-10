Hàn Quốc khó đạt mục tiêu tăng trưởng GDP 4% năm 2021

Photo : YONHAP News

​Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 26/10 cho biết Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III đạt 477.714,2 tỷ won (4.084 tỷ USD), tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi giảm kỷ lục -3,2% trong quý II năm ngoái, mức thấp nhất sau 12 năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tỷ lệ tăng trưởng GDP trong 5 quý tiếp theo đã phục hồi lần lượt là 2,2%, 1,1%, 1,7% và 0,8%.Theo báo cáo tốc độ tăng trưởng kinh tế sơ bộ quý II công bố vào tháng 9 của BOK, tăng trưởng kinh tế quý III và IV phải đạt khoảng 0,6% thì tốc độ tăng trưởng GDP năm nay mới có thể đạt 4%. Tức với tỷ lệ tăng trưởng GDP trong quý III chỉ đạt 0,3% thì sẽ khó có thể đạt được mục tiêu của cả năm. Tốc độ tăng trưởng kinh tế quý II đạt 4% so với cùng kỳ một năm trước.Cụ thể, tiêu dùng tư nhân quý III giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2020. Tiêu dùng hàng hóa không bền như thực phẩm tăng, song tiêu dùng dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và văn hóa giải trí giảm. Có thể thấy, tiêu dùng tư nhân quý III đã giảm mạnh so với quý II (3,6%) và chuyển sang xu hướng giảm sau ba quý kể từ quý IV năm 2020 (-1,3%).Đầu tư thiết bị giảm 2,3% do thiết bị vận tải giảm, đầu tư xây dựng giảm 3% do mảng xây dựng dân dụng thu hẹp. Ngược lại, tiêu dùng Chính phủ tăng 1,1%, chủ yếu là chi cho chi phí hàng hóa, song vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng của quý II (3,9%).Xuất khẩu tăng 1,5% tập trung vào than đá, chế phẩm dầu mỏ, máy móc thiết bị; trong khi đó, nhập nhẩu giảm 0,6% chủ yếu ở thiết bị vận tải như ô tô.Đóng góp của tiêu dùng tư nhân, đầu tư xây dựng và đầu tư thiết bị vào GDP trong quý III lần lượt là -0,1%, -0,4% và -0,2%; cho thấy tiêu dùng và đầu tư đã kéo giảm tốc độ tăng trưởng của quý trước. Ngược lại, xuất nhập khẩu ròng và chi tiêu Chính phủ đã giúp kinh tế quý III tăng lần lượt là 0,8% và 0,2%.Tổng thu nhập quốc nội (GDI) thực tế tăng 0,3%, tương đương GDP thực tế trong khi điều kiện thương mại được duy trì như quý II.