Nhiều thiệt hại lớn nhỏ trên toàn Hàn Quốc trong vòng một tiếng xảy ra sự cố mạng của KT

Photo : YONHAP News

Mạng internet của hãng viễn thông KT bị tê liệt hơn một tiếng vào trưa ngày 25/10 đã gây nhiều thiệt hại trên toàn Hàn Quốc. Nhiều người dân không thể thanh toán bằng thẻ do xuất hiện thông báo kết nối mạng không ổn định, yêu cầu kiểm tra lại đường truyền internet.Chủ một quán cà phê ở tỉnh Nam Gyeongsang cho biết đã phải đóng cửa hàng trong thời gian xảy ra sự cố, do cả mạng internet, điện thoại, máy thanh toán đều không thể hoạt động. Cửa hàng cũng hoàn toàn không nhận được đơn đặt hàng qua ứng dụng trực tuyến.Không chỉ mạng internet mà điện thoại di động cũng không thực hiện được cuộc gọi thông thường, nên khách hàng của KT không thể thông báo lên hãng về trục trặc. Mã QR phòng dịch COVID-19 cũng không quét được trên thiết bị di động.Chủ một nhà hàng ở Seoul cho biết nhiều khách hàng quét mã QR ở cửa hàng nhưng không được. Thời điểm xảy ra sự cố lại đúng vào buổi trưa, thời điểm đông khách, không có thời gian để kiểm tra nguyên nhân.Gián đoạn mạng internet cũng đã gây ra hỗn loạn ở một số bệnh viện và hiệu thuốc, những nơi phải kiểm tra thông tin bệnh nhân bằng hệ thống điện toán.Các giao dịch cổ phiếu cũng bị gặp trở ngại. Dịch vụ trực tuyến của các công ty chứng khoán lớn như Kiwoom, Mirae Asset đều không thể truy cập, khiến các nhà đầu tư "đứng ngồi không yên".Sự cố này cũng gây trở ngại lớn cho giờ học trực tuyến của các em học sinh. Theo thống kê, có 12 Sở Giáo dục và hơn 7.700 trường học trên toàn quốc đã không thể kết thúc giờ học, hoặc gặp trở ngại giữa chừng do sự cố mạng của KT.Sự cố trên xảy ra từ khoảng 11 giờ trưa tới 1 giờ 20 phút chiều ngày 25/10. Ban đầu, KT phỏng đoán nguyên nhân là do tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) do phát sinh tình trạng quá tải lưu lượng, nhưng khoảng hơn hai tiếng sau, hãng đính chính lại là do lỗi thiết lập định tuyến (rounting, đường đi của mạng).Số thuê bao sử dụng dịch vụ internet tốc độ cao của KT chiếm tổng cộng 41% thuê bao trong nước, nhiều nhất trong số ba nhà mạng Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía KT vẫn chưa nắm bắt được quy mô thiệt hại chính xác từ sự cố này.