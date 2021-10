Hàn Quốc và Thụy Điển nhất trí tăng cường trao đổi vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun ngày 25/10 đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Thụy Điển Karin Wallensteen đang trong chuyến thăm Seoul.Thứ trưởng Choi đánh giá Thụy Điển đã đóng vai trò trong việc thiết lập hòa bình bán đảo Hàn Quốc thời gian qua, như tạo điều kiện tổ chức đàm phán cấp chuyên viên Mỹ-Triều tại Stockholm năm 2019. Thứ trưởng hai nước đã tiến hành thảo luận về phương án nhằm tăng cường trao đổi trong các vấn đề an ninh, hòa bình quốc tế, gồm cả vấn đề bán đảo Hàn Quốc.Ngoài ra, quan chức hai nước cũng thảo luận về quan hệ song phương và hợp tác đa phương, nhất trí đẩy mạnh hợp tác thực chất về đổi mới ngành công nghiệp, lĩnh vực công nghiệp tương lai như môi trường, khí hậu.Bộ Ngoại giao cho biết bà Karin Wallensteen vừa là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, vừa là Cố vấn an ninh quốc gia thuộc Văn phòng Thủ tướng Thụy Điển, nên có vai trò và quyền hạn tương đương với Chánh Văn phòng an ninh quốc gia của Hàn Quốc.