Cựu Tổng thống Hàn Quốc Roh Tae-woo từ trần

Photo : YONHAP News

Tổng thống đời thứ 13 của Hàn Quốc Roh Tae-woo đã từ trần vào ngày 26/10,hưởng dương 89 tuổi.Ông Roh đã phẫu thuật ung thư tuyến giáp vào tháng 6/2002, sau đó có triệu chứng viêm phổi, nhiều lần phải nhập viện điều trị. Một thời gian sau, ông lại mắc hội chứng teo tiểu não, một bệnh hiếm gặp, gây khó khăn trong giao tiếp. Gần đây, do tình trạng bệnh xấu đi, ông nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đại họcSeoul, nhưng đã không qua khỏi.Một quan chức Bộ Hành chính và an toàn cho biết sẽ gặp mặt gia quyến để lắng nghe ý kiến, thảo luận có tổ chức quốc tang hay không. Tổng thống Moon Jae-in sẽ quyết định về việc tổ chức quốc tang trong cuộc họp Nội các.Cựu Tổng thống Roh Tae-woo sinh ngày 4/12/1932 tại thành phố Daegu, là Tổng thống đời thứ 13 của Hàn Quốc. Ông và người bạn cùng khóa trong Trường Sĩ quan Lục quân là tướng Chun Doo-hwan đã tiến hành cuộc đảo chính quân sự vào ngày 12/12/1979, sau đó được thăng lên hàm Đại tướng, rồi dần bước chân vào chính giới.Năm 1987, với tư cách là ứng cử viên Tổng thống của đảng cầm quyền Dân chủ Công lý, ông đã đánh bại các ứng cử viên đảng đối lập khác là Kim Young-sam, Kim Dae-jung, và Kim Jong-pil, đắc cử chức Tổng thống Hàn Quốc. Ông được đánh giá là đã thiết lập được khung ngoại giao với các nước theo đuổi chủ nghĩa xã hội và cộng sản.Tuy nhiên, sau khi mãn nhiệm, ông đã bị điều tra và đứng trước vành móng ngựa vì các cáo buộc gây ra nổi loạn, giết người, hối lộ liên quan tới cuộc đảo chính quân sự, trấn áp Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980, lập quỹ đen.Tòa án tối cao Hàn Quốc tháng 4/1997 đã tuyên cựu Tổng thống 17 năm tù giam, truy thu 262,8 tỷ won (225 triệu USD). Do được ân xá đặc biệt vào tháng12/1997, nên ông vẫn được hưởng một phần đãi ngộ trên cương vị cựu Tổng thống như tổ chức quốc tang.