Hàn Quốc và Philippines đạt thỏa thuận Hiệp định thương mại tự do

Chánh Văn phòng đàm phán thương mại thuộc Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo và Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Philippines Ramon Lopez ngày 26/10 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận về Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và ký kết một tuyên bố chung.Như vậy, Seoul và Manila đã đạt được thỏa thuận sau hai năm 4 tháng kể từ khi khởi động vòng đàm phán đầu tiên vào tháng 6 năm 2019.Đây là Hiệp định thương mại tự do song phương thứ 5 với các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) của Hàn Quốc sau Singapore, Việt Nam, Malaysia và Campuchia.Seoul kỳ vọng Hiệp định thương mại tự do Hàn-Philippines lần này sẽ giúp mở rộng hơn nữa mạng lưới FTA ở khu vực phương Nam mới, đồng thời bổ sung hiệu quả cho Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), cơ chế đa phương mà hai nước đều tham gia.Ngoài ra, Hàn Quốc mong rằng đây là sẽ cơ hội để cải thiện khả năng tiếp cận thị trường trẻ, năng động và có tiềm năng tiêu thụ cao của Philippines.Dân số Philippines khoảng 100 triệu người, trong đó dân số đang hoạt động kinh tế từ 13-34 tuổi chiếm một phần ba tổng dân số. Ngoài ra, với tỷ trọng tiêu dùng tư nhân khoảng 70% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đây được đánh giá là một thị trường trẻ, năng động và có tiềm năng tiêu dùng cao.Thông qua FTA lần này, 94,8% hàng hóa của Hàn Quốc và 96,5% hàng hóa của Philippines sẽ được dỡ bỏ thuế quan, bao gồm thuế quan áp dụng cho các mặt hàng chủ lực của Hàn Quốc như ô tô (5%), phụ tùng ô tô (3-30%), giúp cải thiện đáng kể điều kiện xuất khẩu.Cụ thể, hai nước nhất trí dỡ bỏ thuế quan ngay khi hiệp định có hiệu lực đối với xe tải chở hàng và ô tô của Hàn Quốc xuất khẩu sang Philippines, dỡ bỏ thuế quan trong vòng 5 năm đối với ô tô thân thiện với môi trường như ô tô điện, xe lai điện hybrid.Thời hạn dỡ bỏ thuế quan các mặt hàng như chế phẩm nhựa (5%), văn phòng phẩm (5%) và thực phẩm chế biến (5-10%) là 15 năm, tạo tiền đề cho việc mở rộng xuất khẩu các mặt hàng của doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ trong nước.Mặt khác, hai nước thống nhất duy trì mức độ mở cửa của hầu hết các sản phẩm nông, lâm, thủy sản trong khuôn khổ FTA Hàn-ASEAN hiện nay.Đối với thị trường chuối mà phía Philippines yêu cầu mở cửa, Hàn Quốc đã lập biện pháp tự vệ (safeguard) nhằm hạn chế nhập khẩu chuối ồ ạt. Trong vòng 10 năm kể từ khi FTA có hiệu lực, sản lượng chuối nhập khẩu sẽ áp mức thuế tối đa 30% đối với lượng hàng nhập khẩu vượt quá mức tiêu chuẩn theo sản lượng nhập khẩu thời gian gần đây.Chính phủ hai nước sẽ nhanh chóng tiến hành quá trình kiểm tra pháp lý và hoàn thiện các quy trình trong nước trong thời gian sớm nhất để chính thức ký kết FTA Hàn-Philippines.Trong một tin liên quan, Chánh Văn phòng Yeo đã có buổi thảo luận trực tuyến với Bộ trưởng Thương mại Campuchia Pan Sorasak, chính thức ký kết Hiệp định thương mại tự do Hàn-Campuchia. Hai bên đã đạt được thỏa thuận cuối cùng vào tháng 2 vừa qua, và nhất trí tổ chức lễ ký kết chính thức FTA nhân Hội nghị thượng đỉnh Hàn-ASEAN.