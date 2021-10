Thời báo New York viết bài về nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến Kim Hak-sun

Photo : YONHAP News

Tờ Thời báo New York (Mỹ) đã dành một nửa trang để đưa tin về cuộc đời và ý nghĩa lời khai của cụ bà Kim Hak-sun quá cố, một nạn nhân của chế độ cưỡng ép phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật thời chiến, như một phần của loạt bài “Overlooked” (tạm dịch: Những người phụ nữ bị lãng quên).“Overlooked” là dự án của Thời báo New York nhằm mục đích soi sáng cuộc đời một số nữ nhân vật đáng chú ý mà chưa được đưa tin một cách đầy đủ thông qua các bài viết sau khi họ qua đời kể từ sau năm 1851. Vào tháng 3 năm 2018, tờ báo này đã từng có bài viết tưởng niệm nữ liệt sĩ Yoo Gwan-sun trong Phong trào kháng Nhật giành độc lập 1/3/1919.Bài viết về cụ bà Kim một lần nữa nêu lên vấn đề nô lệ tình dục trong Thế chiến II, hướng đến đối tượng độc giả Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung, sau 24 năm kể từ khi bà qua đời do bệnh phổi vào tháng 12 năm 1997.Tờ Thời báo New York bắt đầu bài viết bằng buổi họp báo đầu tiên của cụ bà Kim. Tờ báo viết lời khai mạnh mẽ của cụ đã làm sống lại lịch sử mà các nhà lãnh đạo chính trị Nhật Bản liên tục phủ nhận trong nhiều thập kỷ qua. Trong bối cảnh văn hóa Hàn Quốc lúc bấy giờ, nếu như các nạn nhân thường lựa chọn im lặng vì xấu hổ, thì sự can đảm của cụ bà Kim Hak-sun đã mang lại bằng chứng bổ sung quan trọng cho tất cả những ai là nạn nhân của chế độ cưỡng ép phụ nữ mua vui cho binh lính Nhật thời đó.Thời báo New York cũng giới thiệu Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ định ngày 14/8 hàng năm là Ngày tưởng niệm các nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến. Đây cũng là ngày cụ bà Kim Hak-sun lần đầu đứng ra làm chứng cho toàn thế giới biết về sự thật này trong cuộc họp báo vào năm 1991.