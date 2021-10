Chỉ số KOSPI tăng gần 1% phiên 26/10, xấp xỉ ngưỡng 3.050 điểm

Photo : YONHAP News

Khép lại phiên giao dịch ngày 26/10, chỉ số chứng khoản tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) dừng ở mức 3.049,08 điểm, tăng 28,54 điểm (0,94%) so với phiên trước.Trên thị trường chứng khoán có giá, các tổ chức đầu tư và nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng lần lượt 324,7 tỷ won (277,5 triệu USD) và 107,3 tỷ won (91,9 triệu USD); nhà đầu tư cá nhân bán ròng 404,4 tỷ won (346,4 triệu USD).Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 1.011,76 điểm, tăng 17,45 điểm (1,75%) so với phiên trước. Trong đó, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức đầu tư lần lượt mua ròng 139,9 tỷ won (119,8 triệu USD) và 92,1 tỷ won (78,9 triệu USD), nhà đầu tư cá nhân bán ròng 221,2 tỷ won (189,4 triệu USD).Tại thị trường ngoại hối Seoul, tỷ giá hối đoái won/USD đóng cửa ở mức 1.167,6 won đổi 1 USD, giảm 0,8 won so với phiên trước.