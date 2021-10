Kim ngạch thương mại Hàn Quốc cán mốc 1.000 tỷ USD vào tháng 10

Photo : YONHAP News

Cơ quan Hải quan Hàn Quốc ngày 26/10 cho biết tính tới 1 giờ 53 phút chiều cùng ngày, kim ngạch thương mại năm 2021 của Hàn Quốc đã vượt mốc 1.000 tỷ USD.Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 512,2 tỷ USD, nhập khẩu đạt 487,8 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thương mại từ năm 1956, kim ngạch thương mại cả năm của Hàn Quốc cán mốc 1.000 USD vào tháng 10, nhanh hơn 21 ngày so với kỷ lục trước đó là vào ngày 16/11/2018.Cho tới nay, kim ngạch thương mại của Hàn Quốc đã tổng cộng 7 lần cán mốc 1.000 tỷ USD (từ năm 2011-2014 và từ năm 2017-2019), riêng năm ngoái bị giảm xuống 980,1 tỷ USD do ảnh hưởng của dịch COVID-19.Nếu tiếp tục xu hướng hiện nay thì dự kiến kim ngạch thương mại cả năm sẽ đạt mức cao kỷ lục. Hiện tại, kim ngạch xuất khẩu được dự báo là sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 600 tỷ USD trong năm 2021.Xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như chíp bán dẫn, chế phẩm hóa dầu, máy móc, ô tô đều duy trì chiều hướng tăng trong 20 ngày đầu tháng 10. Bên cạnh đó, phải kể tới sự bứt phá về kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp tầm trung, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong vòng từ tháng 1 tới tháng 9, xuất khẩu của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 85,3 tỷ USD, mức cao kỷ lục. Do ảnh hưởng từ làn sóng văn hóa Hallyu, vị thế văn hóa của Hàn Quốc ngày càng được nâng cao, xuất khẩu các mặt hàng nông, thủy sản và thực phẩm, mỹ phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng mạnh.Tới tháng 7 vừa qua, Hàn Quốc đã vươn lên đứng thứ 8 thế giới về quy mô thương mại. Trước đó, Hàn Quốc liên tục xếp thứ 9 kể từ sau năm 2009 (trừ năm 2012).