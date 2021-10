KTO tổ chức sự kiện cuộc chiến sinh tồn như trong “Trò chơi con mực” tại New York

Photo : YONHAP News

Văn phòng đại diện Cơ quan Du lịch Hàn Quốc (KTO) ở New York (Mỹ) ngày 26/10 (giờ địa phương) đã tổ chức sự kiện “Du lịch Hàn Quốc trong lòng New York với Trò chơi con mực (Squid game)” tại quận Manhattan. 80 công dân Mỹ đã tập trung trước Viện bảo tàng mỹ thuật Metropolitan, mặc đồng phục màu xanh lá để tham gia trò chơi này.Người chơi đã lần lượt đến thăm phòng trưng bày Hàn Quốc tại viện bảo tàng, Trung tâm văn hóa Hàn Quốc tại New York, khu phố Hàn Quốc đường 32 Manhattan để trải nghiệm văn hóa Hàn Quốc trong lòng thành phố, nơi được coi là trung tâm của nền kinh tế và văn hóa thế giới.Sau đó, người chơi di chuyển đến Studio 525, một điểm tổ chức sự kiện trong nhà tại quận Manhattan, để trải nghiệm cuộc chiến sinh tồn thông qua các trò chơi dân gian Hàn Quốc xuất hiện trong bộ phim “Trò chơi con mực” như “đèn đỏ, đèn xanh”, “tách kẹo đường Dalgona” hay “đập giấy Ddakji”. Phần thưởng cho người chiến thắng cuối cùng là vé máy bay khứ hồi đến Hàn Quốc.Giám đốc Văn phòng đại diện KTO tại New York Park Jae-seok cho biết sự kiện chỉ tuyển chọn 80 người nhưng đã có tới 3.114 người nộp đơn đăng ký trong một tuần, cho thấy sức nóng của “Trò chơi con mực” tại Mỹ. Về lý do tổ chức chương trình này, ông Park cho biết KTO muốn thu hút sự quan tâm của người Mỹ đến du lịch Hàn Quốc khi mà sự tò mò về văn hóa Hàn Quốc nói chung thông qua phim truyền hình đang lên đến đỉnh điểm.