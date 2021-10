Tổng thống Moon Jae-in gửi lời chia buồn tới gia quyến cố Tổng thống Roh Tae-woo

Photo : YONHAP News

Phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc Park Kyung-mee trong buổi họp báo ngày 27/10 cho biết vào sáng cùng ngày, Tổng thống Moon Jae-in đã gửi lời chia buồn và an ủi tới gia quyến cố Tổng thống Roh Tae-woo, cầu mong người đã khuất an nghỉ.Tổng thống Moon đánh giá mặc dù ông Roh đã có không ít lỗi lầm trong quá khứ, như vụ đảo chính quân sự ngày 12/12/1979, đàn áp Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980, nhưng ông cũng đã để lại nhiều thành quả, như tổ chức thành công Thế vận hội mùa hè Seoul 1988, xúc tiến chính sách ngoại giao với các nước phương Bắc, ký kết Thỏa thuận cơ bản liên Triều năm 1991.Về việc Chính phủ Hàn Quốc quyết định tổ chức quốc tang cho cố Tổng thống Roh Tae-woo, một quan chức chủ chốt trong Phủ Tổng thống khẳng định nội bộ Phủ Tổng thống không có bất đồng ý kiến về vấn đề này.Liên quan tới việc Chính phủ quyết định không an táng cố Tổng thống tại Nghĩa trang quốc gia, quan chức trên cho biết trong thông cáo báo chí của Bộ Hành chính và an toàn đã nêu rõ quyết định này được đưa ra căn cứ theo quy định luật liên quan. Ngoài ra, phía gia quyến cũng không đề nghị an táng ông Roh tại Nghĩa trang quốc gia.