Tổng thống Hàn Quốc kêu gọi thế giới ủng hộ tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tối ngày 27/10 đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) lần thứ 16 được tổ chức trực tuyến. Tại đây, Tổng thống nhận định tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) sẽ mở ra cánh cửa đối thoại và là điểm khởi đầu quan trọng cho hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc nói riêng, châu Á và toàn thế giới nói chung.Cũng tham dự cuộc họp này, Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu để ổn định hòa bình và an toàn khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, các nước cần nỗ lực ngoại giao chân thành để giải quyết cuộc khủng hoảng dân chủ ở Myanmar và phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Mặt khác, Tổng thống Moon nhấn mạnh khu vực Đông Á chiếm 54% dân số và 62% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của toàn thế giới. Sự đoàn kết của các nước trong khu vực này sẽ góp phần to lớn cho hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm khắc phục dịch COVID-19 và đối phó với khủng khoảng khí hậu. Tổng thống Hàn Quốc hy vọng EAS sẽ tiếp tục gắn kết bền chặt hơn nữa để biến nguy cơ thành cơ hội.Ngoài ra, Seoul sẽ tích cực hợp tác trong lĩnh vực y tế và kinh tế thông qua “tuyên bố về hợp tác sức khỏe tinh thần” và “tuyên bố phục hồi du lịch nhằm tăng trưởng kinh tế” đã được thông qua tại hội nghị lần này.Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất tiếp tục nỗ lực và hợp tác chung nhằm đối phó với dịch COVID-19, công nhận chứng nhận hoàn tất tiêm chủng lẫn nhau nhằm đảm bảo nhân sự di chuyển thuận lợi trong khu vực, cũng như xây dựng một cơ chế hợp tác của EAS, bày tỏ ủng hộ “tuyên bố về hợp tác sức khỏe tinh thần”.Hội nghị thượng đỉnh Đông Á bắt đầu từ 8 giờ tối và kéo dài trong vòng 2 tiếng 20 phút cùng ngày. Tham dự hội nghị có Tổng thống Moon Jae-in, nguyên thủ 9 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Australia, Ấn Độ, New Zealand, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).