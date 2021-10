Doanh thu quý III của điện tử Samsung cao kỷ lục

Photo : KBS News

Hãng điện tử Samsung ngày 28/10 công bố doanh thu quý III của hãng đạt 73.980 tỷ won (63,14 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 15.820 tỷ won (13,5 tỷ USD), tăng lần lượt 10,5% và 28% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong số liệu chính xác công bố lần này, doanh thu của hãng trong quý III cao hơn gần 1.000 tỷ won (853,5 triệu USD) so với số liệu sơ bộ, lần đầu tiên đạt trên 70.000 tỷ won (59,73 tỷ USD).Lợi nhuận kinh doanh quý III vừa qua là mức cao thứ hai trong lịch sử, sau quý III năm 2018 là 17.570 tỷ won (15 tỷ USD), thời kỳ "siêu chu kỳ" chíp bán dẫn.Kết quả này có được chủ yếu là nhờ mảng kinh doanh chíp bán dẫn đạt lợi nhuận 10.060 tỷ won (8,58 tỷ USD), cao hơn 5.000 tỷ won (4,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 64% tổng lợi nhuận quý III của hãng.Dịch COVID-19 kéo dài, người dân toàn cầu có xu hướng chuyển sang các nghiệp vụ không tiếp xúc là yếu tố khiến mảng kinh doanh chíp bán dẫn của hãng tăng trưởng không ngừng. Thêm vào đó, dòng điện thoại màn hình gập mới ra mắt của Samsung rất được yêu thích, kéo doanh số smartphone tăng lên, góp phần giúp doanh thu quý III đạt mức cao kỷ lục.