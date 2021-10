Doanh thu quý III của điện tử LG đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử doanh nghiệp

Photo : YONHAP News

Hãng điện tử LG ngày 28/10 công bố doanh thu quý III năm nay của hãng đạt mức cao kỷ lục 18.786,7 tỷ won (16,06 tỷ USD), tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên doanh thu theo quý của hãng vượt ngưỡng 18.000 tỷ won. Kỷ lục doanh thu trước đó là vào quý I năm nay, đạt 17.812,4 tỷ won (15,22 tỷ USD).Tuy nhiên, lợi nhuận kinh doanh quý III chỉ đạt 540,7 tỷ won (462,26 triệu USD), giảm 49,6% so với quý III năm ngoái, được phân tích là không bao gồm khoản 480 tỷ won (410,36 triệu USD) nợ dự phòng phải trả trong vụ hãng General Motors triệu hồi xe điện Chevrolet Bolt EV mà LG Energy Solution cung cấp pin. Ngay cả bao gồm khoản này thì doanh thu và lợi nhuận kinh doanh quý II và III của hãng lần lượt đạt 53.713 tỷ won (45,92 tỷ USD) và 3.186,1 tỷ won (2,72 tỷ USD), đều là mức cao kỷ lục, tăng lần lượt 32,1% và 4,7%.Doanh thu mảng điện tử gia dụng đạt 7.061,1 tỷ won (6,03 tỷ USD), lợi nhuận kinh doanh đạt 505,4 tỷ won (432,08 triệu USD). Doanh thu mảng tivi đạt 4.181,5 tỷ won (3,57 tỷ USD), tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái, 4 quý liên tiếp ở ngưỡng 4.000 tỷ won, lợi nhuận kinh doanh đạt 208,3 tỷ won (178,08 triệu USD).