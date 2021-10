BTS được đề cử ở ba hạng mục của

Photo : YONHAP News

Theo danh sách công bố ngày 28/10 (giờ địa phương) của “Giải thưởng âm nhạc Mỹ 2021“ (American Music Awards 2021), một trong ba giải thưởng âm nhạc lớn của Mỹ, nhóm nhạc "Đoàn thiếu niên chống đạn" (BTS) đã được đề cử ở ba hạng mục gồm “Nghệ sĩ của năm” (Artist Of The Year), “Cặp đôi, nhóm nhạc Pop/Rock được yêu thích nhất” (Favorite Duo or Group Pop/Rock) và “Ca khúc Pop được yêu thích nhất” (Favorite Pop Song).Truyền thông quốc tế đưa tin đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nghệ sĩ châu Á được đề cử ở hạng mục “Nghệ sĩ của năm” ở giải thưởng âm nhạc của Mỹ. Có thể thấy 7 chàng trai BTS đang viết nên lịch sử mới trong sự nghiệp âm nhạc của mình. BTS cũng lập kỷ lục 4 năm liên tiếp có mặt trong danh sách nghệ sĩ được đề cử của AMA.Cạnh trạnh ở hạng mục “Nghệ sĩ của năm” với BTS có nữ ca sĩ người Mỹ Olivia Rodrigo, diva nhạc Pop Taylor Swift, ca nhạc sĩ người Canada The Weeknd, Ariana Grande và Drake.