Ủy ban thứ nhất Đại hội đồng Liên hợp quốc thông ba dự thảo nghị quyết hối thúc Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân

Photo : YONHAP News

Ủy ban thứ nhất về giải trừ quân bị và an ninh quốc tế thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 27/10 (giờ địa phương) đã thông qua ba dự thảo nghị quyết có nội dung kêu gọi Bắc Triều Tiên giải trừ vũ khí hạt nhân và các chương trình hạt nhân.Ba dự thảo này gồm dự thảo nghị quyết về Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT), dự thảo nghị quyết hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân, dự thảo nghị quyết về hành động chung hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân và đối thoại hướng tới tương lai.Dự thảo nghị quyết CTBT tái khẳng định lập trường lên án việc miền Bắc thử nghiệm hạt nhân 6 lần trong thời gian qua, ủng hộ phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc một cách toàn diện, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược bằng cách thức hòa bình. Bắc Triều Tiên là một trong 8 quốc gia đang ngăn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện có hiệu lực, bởi nước này không ký tên hay phê chuẩn hiệp ước. Dự thảo nghị quyết trên đã được thông qua mà không cần biểu quyết.Dự thảo nghị quyết hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân có nội dung kêu gọi Bắc Triều Tiên tuân thủ cam kết giải trừ mọi vũ khí hạt nhân và chương trình hạt nhân, nhanh chóng quay lại Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), đồng thời tuân thủ hiệp định của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).Dự thảo nghị quyết về hành động chung hướng tới một thế giới không vũ khí hạt nhân và đối thoại hướng tới tương lai đã được thông qua với 152 phiếu tán thành, 4 phiếu phản đối và 30 phiếu trắng. Các nước Bắc Triều Tiên, Trung Quốc, Nga và Syria đã bỏ phiếu phản đối. Dự thảo này có nội dung tái khẳng định các nghị quyết liên quan của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, yêu cầu miền Bắc phải giải trừ vũ khí và chương trình hạt nhân. Dự thảo do Nhật Bản khởi xướng hàng năm, từ năm 1994.Tham dự hội nghị, Trưởng phái đoàn Bắc Triều Tiên nhấn mạnh thái độ thù địch của Washington, việc mù quáng nghe theo Mỹ hoặc áp dụng "tiêu chuẩn kép" với miền Bắc sẽ chỉ làm dâng cao căng thẳng trên bán đảo Hàn Quốc, chỉ trích các dự thảo nghị quyết này rõ ràng mang động cơ chính trị.Mặt khác, Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã 17 năm liên tiếp trình dự thảo nghị quyết về nhân quyền Bắc Triều Tiên lên Ủy ban thứ ba về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc.EU trình dự thảo nghị quyết này hàng năm, từ năm 2006 với nội dung chính là lên án tình hình nhân quyền tại miền Bắc, hối thúc giới chức nước này cải thiện tình hình. Ủy ban thứ ba sẽ biểu quyết về dự thảo này vào trung tuần tháng sau.Dự thảo nghị quyết được thông qua ở các Ủy ban sẽ được trình lên phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc để thông qua lần cuối vào tháng 12.