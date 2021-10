Các chỉ số sản xuất, tiêu dùng của Hàn Quốc tăng trở lại trong tháng 9

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 29/10 công bố tài liệu "Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 9". Trong tháng trước, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp đạt 113,1 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 1,3% so với tháng trước.Sản xuất toàn ngành công nghiệp đã tăng trở lại sau hai tháng giảm liên tiếp vào tháng 7 (-0,7%) và tháng 8 (-0,2%). Trong đó, sản xuất ngành dịch vụ tăng 1,3% nhờ Chính phủ nới lỏng hạn chế tụ tập, chi trả tiền hỗ trợ khẩn cấp cho người dân, mở rộng tiêm chủng vắc-xin, đã góp phần kéo sản xuất toàn ngành công nghiệp đi lên.Đặc biệt, ngành nhà hàng, khách sạn, lĩnh vực gặp thiệt hại lớn do dịch COVID-19 đã tăng 10,9% so với một tháng trước. Ngành thể thao, nghệ thuật, giải trí tăng 11,2%; ngành bán buôn, bán lẻ tăng 0,7%; ngành vận tải, kho bãi cũng tăng 4,5%.Ngược lại, ngành công nghiệp chế tạo và khai thác khoáng sản giảm 0,8%. Sản xuất ô tô giảm 9,8% do giá nguyên vật liệu tăng cao, trở ngại chuỗi cung ứng; ngành chíp bán dẫn giảm 1,6%, kéo sản xuất chế tạo giảm 0,9% so với tháng 8.Doanh số bán lẻ, một chỉ số thể hiện xu hướng tiêu dùng, đạt 121,4 điểm, tăng 2,5% so với tháng trước, quay trở lại xu hướng tăng sau hai tháng giảm vào tháng 7 và 8, và là mức tăng lớn nhất trong vòng 6 tháng sau mức 2,5% tháng 3 năm nay.Đầu tư thiết bị giảm 1% so với tháng trước. Trong đó, thiết bị vận tải như ô tô giảm 2,7%, thiết bị điện và máy móc giảm 0,5%.Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp, chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đạt 101,2 điểm, tương tự tháng trước. Chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai gần đạt 102,1 điểm, giảm 0,3 điểm.Cục Thống kê quốc gia đánh giá nền kinh tế đang thoát ra khỏi xu hướng chững lại trong hai tháng liên tiếp, quay trở lại đà cải thiện.Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki trên tài khoản Facebook cá nhân cùng ngày đánh giá việc Hàn Quốc triển khai tiêm chủng vắc-xin COVID-19 nhanh hơn bất cứ quốc gia nào trên thế giới, cùng hiệu quả về mặt chính sách đã giúp cải thiện tâm lý tiêu dùng, tác động lớn khiến tiêu thụ nội địa tăng trở lại.Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra còn tồn tại nhiều bất ổn, như khả năng tốc độ phục hồi của các nước lớn chậm lại, trở ngại chuỗi cung ứng toàn cầu. Chính phủ sẽ tập trung mọi nguồn lực chính sách để phục hồi vững chắc trong quý IV, khôi phục hoàn toàn dân sinh.