Chủ tịch Bắc Triều Tiên huy động toàn quân và dân hỗ trợ sản xuất lương thực

Photo : YONHAP News

Nghị sĩ Kim Byung-kee (đảng Dân chủ đồng hành) và nghi sĩ Ha Tae-keung (đảng Sức mạnh quốc dân), thành viên cấp cao trong Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc, ngày 28/10 cho biết trong buổi thanh tra của Quốc hội với Cơ quan tình báo quốc gia (NIS) tổ chức cùng ngày, NIS báo cáo rằng Bắc Triều Tiên đã huy động toàn quân và dân khắc phục tình trạng thiếu lương thực. Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un đã chỉ thị tất cả quân và dân phải hỗ trợ nông thôn sản xuất lương thực.NIS báo cáo kim ngạch thương mại Trung-Triều tới tháng 9 năm nay đạt 185 triệu USD, giảm mạnh và chỉ bằng một phần ba cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch thương mại tháng 9 cũng chỉ bằng 29% cùng kỳ năm 2019.Nghị sĩ Ha cho biết Bắc Triều Tiên đang gặp trở ngại trong việc quản lý nền kinh tế. Ngân hàng trung ương nước này còn gặp khó khăn trong việc in tiền do bị gián đoạn nhập khẩu giấy in và mực chuyên dụng.Đặc biệt, NIS báo cáo miền Bắc đang rơi vào tình trạng khan hiếm dược phẩm thiết yếu, phát sinh nhiều dịch bệnh truyền nhiễm lây lan qua nguồn nước, như thương hàn.Do đó, Bắc Triều Tiên đang nỗ lực mở rộng thương mại quốc tế, tìm kiếm phương án khơi thông nền kinh tế. Từ sau tháng 7 năm nay, nước này tăng cường nhập vật tư bằng đường thủy từ Ấn Độ, từ tháng 8 cho phép nhập khẩu một phần vật tư phòng dịch.Về vấn đề phát triển hạt nhân, NIS báo cáo gần đây, có dấu hiệu cho thấy miền Bắc đã tái khởi động lò nguyên tử 5 MW ở cơ sở hạt nhân Yongbyun, vốn đã dừng hoạt động vào cuối năm 2018. Trong vòng từ tháng 2 tới tháng 7 năm nay, miền Bắc có dấu hiệu khởi động trở lại cơ sở tái xử lý các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.Về việc em gái Chủ tịch Kim Jong-un là Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền đảng Lao động Kim Yo-jong được bổ nhiệm làm ủy viên Quốc vụ vào tháng 9 vừa qua, NIS phân tích rằng đây là một chức vụ tương xứng với địa vị hiện nay của bà Kim Yo-jong là bao quát về an ninh và ngoại giao.