Bắt đầu giai đoạn một từng bước phục hồi đời sống thường nhật từ ngày 1/11

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc bắt đầu thực thi giai đoạn một kế hoạch từng bước phục hồi đời sống thường nhật từ lúc 5 giờ sáng ngày 1/11.Theo đó, các cuộc tụ tập riêng tư được phép tối đa 10 người tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận, 12 người tại các địa phương còn lại, bất kể đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19 hay chưa. Đối với nhà hàng và quán cà phê do đặc thù là khách hàng phải cởi bỏ khẩu trang khi ăn uống có thể là lỗ hổng phòng dịch, số người tối đa được phép tụ tập đối với người chưa tiêm phòng là 4 người.Thời gian hoạt động kinh doanh của các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê được dở bỏ hạn chế; các cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như quán bar, pub, vũ trường hoạt động đến 12 giờ đêm.Hàn Quốc cũng áp dụng hệ thống “Thẻ phòng dịch” (xác nhận hoàn tất tiêm chủng và xét nghiệm âm tính với COVID-19) khi đi vào cơ sở có nguy cơ lây nhiễm cao như như phòng karaoke, nhà tắm công cộng, quán bar, vũ trường, casino hoặc thăm hỏi bệnh nhân, nhân viên trong cơ sở dễ bị lây nhiễm như bệnh viện, cơ sở điều dưỡng.Tuy nhiên, trường hợp người dưới 18 tuổi thì không thuộc đối tượng áp dụng “Thẻ phòng dịch” và không bị hạn chế khi vào những địa điểm nói trên kể cả chưa từng phục hồi sau khi nhiễm COVID-19 hoặc chưa được tiêm phòng vì lý do y tế.Chính phủ chỉ định thời gian từ nay cho đến ngày 7/11 là giai đoạn thử nghiệm để người dân quen dần với hệ thống “Thẻ phòng dịch”. Đối với cơ sở thể thao trong nhà như phòng tập thể hình và sân bóng bàn sẽ không bị xử phạt trong trường hợp sai phạm đến ngày 14/11 do cân nhắc đến thời gian khách hàng được hoàn hoặc gia hạn thẻ thành viên.Chứng nhận hoàn tất tiêm chủng vắc-xin COVID-19 hợp lệ là chứng nhận điện tử được cấp thông qua hệ thống COOV, Naver, Kakao hoặc giấy chứng nhận do trung tâm y tế cấp hoặc sticker chứng nhận tiêm phòng dán trên thẻ cư trú. Chứng nhận âm tính với COVID-19 hợp lệ là xác nhận từ trung tâm y tế hoặc giấy chứng nhận dạng văn bản, có hiệu lực trong phòng 48 giờ kể từ khi cấp.Số người cho phép tham dự sự kiện quy mô lớn bao gồm biểu tình, lễ thành hôn, triển lãm, hội chợ, hội nghị quốc tế trong giai đoạn một tối đa là 99 người (không xét đến việc đã tiêm chủng hay chưa) và tối đa 499 người với điều kiện toàn bộ đã hoàn tất tiêm phòng hoặc có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Rạp chiếu phim và sân vận động thể thao ngoài trời cho phép khán giả ăn uống trong khu vực dành riêng cho người hoàn tất tiêm chủng.Chính phủ có kế hoạch sẽ tạm dừng hệ thống phục hồi đời sống thường nhật và kích hoạt kế hoạch khẩn cấp khi tình hình phòng dịch trở nên nghiêm trọng như tỷ lệ giường bệnh vượt quá 75% công suất.Nếu trường hợp này xảy ra, Chính phủ sẽ tăng cường số lượng cơ sở phải áp dụng thẻ phòng dịch, siết chặt quy định số người tụ tập, hạn chế tổ chức sự kiện, tạm dừng việc thăm nom trong bệnh viện và thực hiện các biện pháp đảm bảo số giường bệnh khẩn cấp.Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc thông báo từ ngày 22/11, sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, toàn bộ trường mẫu giáo, cấp I, II và III trên toàn quốc sẽ cho học sinh đến trường học trở lại.