Các nước Đông Nam Á mở cửa đón khách du lịch từ tháng 11

Photo : KBS News

Truyền thông quốc tế ngày 31/10 đưa tin các nước Đông Nam Á sẽ bắt đầu mở cửa du lịch từ tháng 11.Đầu tiên, từ ngày 1/11, Thái Lan sẽ cho phép du khách đã hoàn tất tiêm chủng từ 46 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Hàn Quốc, được phép nhập cảnh miễn cách ly. Du khách chỉ cần lưu lại khách sạn một đến hai ngày, sau đó nếu có kết quả âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen (PCR) thì có thể tự do du lịch quanh Thái Lan.Singapore, nước có tỷ lệ hoàn tất tiêm chủng COVID-19 cao nhất thế giới đạt 84%, đã bắt đầu mở cửa đón du khách từ tháng 10, và sẽ mở rộng thêm vào tháng 11. Singapore đã bắt đầu triển khai "With COVID-19", tạm gọi là “trang trải cuộc sống cùng đại dịch” từ tháng 8, cho phép nhập cảnh miễn cách ly đối với du khách đã toàn tất tiêm chủng từ 10 nước bao gồm Mỹ, Anh và lần lượt sẽ bổ sung thêm Australia, Thụy Sĩ từ ngày 8/11, Hàn Quốc từ ngày 15/11.Từ ngày 15/11, Malaysia thí điểm cho phép du khách nước ngoài đến du lịch quần đảo Langkawi nếu du khách đã hoàn tất tiêm phòng vắc-xin COVID-19, có bảo hiểm du lịch trên 80.000 USD và ở trên đảo ít nhất ba ngày.Việt Nam cũng mở cửa thí điểm một số địa điểm du lịch như đảo Phú Quốc cho du khách nước ngoài đã hoàn tất tiêm chủng từ ngày 20/11. Hiện nay, Việt Nam quy định cần cách ly 7 ngày sau nhập cảnh. Tuy nhiên, Thông tấn xã Việt Nam (VNA) ngày 28/10 đưa tin du khách nước ngoài chỉ cần có kết quả âm tính với COVID-19 sẽ không phải cách ly sau nhập cảnh.Indonesia đã mở cửa quần đảo Bali, Bintan và Batam cho khách du lịch nước ngoài đã hoàn tất tiêm phòng từ 18 quốc gia, bao gồm Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản, từ ngày 14/10.Campuchia cũng đã quyết định mở cửa các địa điểm du lịch nổi tiếng như Sihanoukville, đảo Koh Rong, Dara Sakor từ ngày 30/11 cho những người đã hoàn tất tiêm phòng.Tuy nhiên, Philippines, Myanmar và Lào vẫn chưa sẵn sàng mở cửa du lịch trở lại do số ca nhiễm COVID-19 vẫn ở mức cao hoặc tình hình chính trị trong nước bất ổn.