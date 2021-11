Số lao động hợp đồng ngắn hạn trình độ đại học trở lên cao kỷ lục

Photo : Getty Images Bank

Theo Cổng thông tin thống kê quốc gia (KOSIS) của Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 1/11, tính tới tháng 8 năm nay, số lao động hợp đồng ngắn hạn trình độ học vấn đại học trở lên đạt 2.841.000 người, tăng 32.000 người (12,7%) so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là quy mô cao nhất từ khi Hàn Quốc bắt đầu thực hiện thống kê liên quan từ năm 2003, và cũng là mức cao kỷ lục nếu so với thời điểm từ sau năm 2019, khi Hàn Quốc thay đổi tiêu chuẩn soạn thảo thống kê.Trong tổng số 8.066.000 lao động hợp đồng ngắn hạn, lao động trình độ học vấn đại học trở lên chiếm tỷ lệ 35,2%, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là mức cao kỷ lục trong lịch sử thống kê.Tuy nhiên, Cục Thống kê quốc gia cho biết từ năm 2019, thống kê về lao động hợp đồng ngắn hạn được bổ sung thêm lao động bán thời gian, vốn không nằm trong thống kê trước đó. Do vậy, việc so sánh số liệu trước và sau năm 2019 là không thích hợp.Xét theo giới tính, lao động ngoài biên chế là nữ giới chiếm 56,7%, nhiều hơn nam giới là 43,3%.Lao động hợp đồng ngắn hạn là thanh niên độ tuổi 20, 30 có chiều hướng tăng. Tính tới tháng 8 năm nay, tổng số lao động hợp đồng ngắn hạn ở nhóm tuổi này đạt 2.430.000 người (chiếm 30,1%), tăng 125.000 người so với một năm trước. Có nghĩa là cứ 10 người lao động hợp đồng lại có ba người là thanh niên. Tỷ lệ này ở nhóm trên 60 tuổi là 29,8%, ngoài 50 tuổi là 20,7% và ngoài 40 tuổi là 17,6%.