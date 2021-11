Số ca nhiễm COVID-19 giảm dưới ngưỡng 2.000 ca trong ngày 31/10

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 1/11, Hàn Quốc ghi nhận 1.686 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 1.666 ca phát sinh trong cộng đồng và 20 ca ngoại nhập. Tổng số ca nhiễm đến nay là 366.386 ca. Số ca nhiễm mới giảm 375 ca so với một ngày trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm trong ngày cuối tuần giảm.Số ca có tình trạng bệnh nguy kịch là 343 ca, tăng 11 ca so với ngày 30/10 (332 ca). Thêm 9 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 2.858 ca, tỷ lệ tử vong là 0,78%.Tính đến 0 giờ cùng ngày, số người tiêm phòng mũi hai vắc-xin COVID-19 đạt thêm 20.354 người, nâng tổng số người hoàn tất tiêm chủng lên 38.681.202 người, tương đương 75,3% dân số. Trong ngày 31/10 có 2.736 người tiêm mũi một vắc-xin; tổng số người đã tiêm mũi một đến nay đạt 41.138.792 người, tương đương 80,1% dân số.Từ ngày 1/11, đối tượng từ 12-15 tuổi bắt đầu được tiêm phòng vắc-xin COVID-19. Tỷ lệ đặt lịch tiêm chủng của nhóm này đạt 27%, tương đương 503.000 em. Chính phủ cho biết việc tiêm chủng đối với trẻ vị thành niên đang tiến hành theo phương hướng tùy thuộc vào nhu cầu cá nhân.Từ thứ Sáu tuần trước, ngay trước thềm chính thức thực hiện hệ thống từng bước phục hồi đời sống thường nhật, nhiều khu phố giải trí tại các thành phố lớn trên cả nước đã tổ chức lễ hội hóa trang Halloween trong ba ngày liên tiếp, làm dấy lên lo ngại làn sóng COVID-19 sẽ tái bùng phát.Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 1/11, tất cả các cơ sở tập trung đông người như nhà hàng, quán cà phê đều có thể mở cửa hoạt động 24 giờ/ngày trừ cơ sở kinh doanh giải trí, tiêu chuẩn quy mô tụ tập đông người và sự kiện cũng được nới lỏng. Do đó, cơ quan phòng dịch dự đoán số ca nhiễm mới sẽ tăng trong thời gian tới.