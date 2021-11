Các nước G20 không ấn định được thời điểm trung hòa carbon cụ thể

Photo : YONHAP News

Kết thúc Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra trong hai ngày 30-31/10 (giờ địa phương) tại Rome (Ý), các nước đã thông qua Tuyên bố chung với nội dung đạt tỷ lệ tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tối thiểu cho 40% dân số thế giới trong năm nay, và 70% cho tới giữa năm sau.Về việc đối phó với biến đổi khí hậu, nội dung được dư luận hướng sự quan tâm nhiều nhất, G20 nhất trí kìm hãm mức tăng bình quân nhiệt độ Trái đất dưới 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp hóa. Đây là một bước tiến mới so với Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu cách đây 6 năm là kìm hãm mức tăng nhiệt độ Trái đất dưới 2 độ C.Thủ tướng Ý, nước Chủ tịch G20 năm nay, ông Mario Draghi phát biểu thành công của Hội nghị thượng đỉnh G20 lần này chính là việc các nước đã cam kết thực hiện các biện pháp "tức thì" để đạt mục tiêu trung hạn là kìm hãm nhiệt độ Trái đất tăng dưới 1,5 độ C.Tuy nhiên, ngoài nội dung trên thì thỏa thuận G20 lần này không đạt được tiến triển nào khác. Các nước đã không ấn định được thời điểm trung hòa carbon là năm 2050 như mục tiêu đề ra ban đầu, mà chỉ nhất trí một cách mơ hồ "khoảng giữa thế kỷ XXI". Được biết, Trung Quốc và Ấn Độ, hai nước xả thải carbon nhiều nhất thế giới, đã phản đối hết sức quyết liệt.Ngoài ra, G20 cũng không đạt được tiến triển đặc biệt về các bài toán thực hiện cụ thể, như tiến tới xóa bỏ than đá, bị coi là thủ phạm chính dẫn tới khí nhà kính.Theo đó, dự kiến tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), khai mạc vào ngày 31/10 (giờ địa phương) tại Glasgow (Anh), các bên cũng sẽ khó đạt được tiến triển nào trong vấn đề này.Trước đó, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ngày 31/10, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết tăng cường hỗ trợ các quốc gia đang phát triển dựa trên những kinh nghiệm của Seoul.Ngoài ra, Tổng thống nhấn mạnh 10 năm đầu tiên trong vòng 30 năm cho tới năm 2050 là rất quan trọng; đề ra "bảng kế hoạch của Hàn Quốc là cắt giảm 40% lượng khí thải carbon từ nay cho tới lúc đó.Sau khi kết thúc lịch trình Hội nghị thượng đỉnh G20, Tổng thống Moon Jae-in tới Anh để tham dự tiếp Hội nghị COP26 và dự kiến có bài phát biểu vào ngày 1/11. Hội nghị COP26 lần này sẽ kéo dài tới hết ngày 12/11, thảo luận về hơn 90 nghị sự liên quan tới biến đổi khí hậu.