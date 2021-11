Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc tháng 10 tăng 24%

Photo : YONHAP News

Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc ngày 1/11 cho biết kim ngạch xuất khẩu tháng 10 đạt 55,55 tỷ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, đà tăng 12 tháng liên tiếp. Đây là thành tích cao thứ hai theo tháng và cao kỷ lục chỉ xét riêng trong tháng 10 kể từ khi lập thống kê liên quan năm 1956. Trước đó, kim ngạch xuất khẩu cao kỷ lục theo tháng là vào tháng 9 năm 2020 với 55,83 tỷ USD.Xét theo mặt hàng, 13 trong số 15 mặt hàng chủ lực đều tăng mạnh. Trong đó, chế phẩm hóa học, sắt thép và sức khỏe y sinh học (Bio Health) đều ghi nhận thành tích tốt, cao nhất trong kim ngạch xuất khẩu tháng 10. Riêng xuất khẩu ô tô và phụ tùng ô tô cho thấy xu hướng giảm do khủng hoảng nguồn cung chíp bán dẫn.Kim ngạch nhập khẩu đạt 53,86 tỷ USD, tăng 37,8% so với cùng kỳ tháng 10 năm ngoái. Cán cân thương mại tháng 10 đạt 1,69 tỷ USD, xu hướng thặng dư 18 tháng liên tiếp.Quy mô thương mại Hàn Quốc tích lũy từ đầu năm đã vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD trong tháng 10, tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay.Tính đến tháng 7, Hàn Quốc xếp thứ thứ 8 thế giới về quy mô thương mại, tăng một bậc so với thứ hạng vốn được duy trì từ năm 2009, trừ năm 2012.Nền kinh tế Hàn Quốc đang nhanh chóng phục hồi cú sốc COVID-19. Với đà này, kim ngạch thương mại Hàn Quốc năm nay có khả năng cao sẽ đạt mức cao kỷ lục.