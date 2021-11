Số lượng xe ô tô điện tại Hàn Quốc vượt 200.000 chiếc

Photo : YONHAP News

Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc ngày 1/11 cho biết tổng số xe ô tô đăng ký trong nước tính tới tháng 9 vừa qua đạt 24,78 triệu chiếc, tăng 136.000 xe (0,55%) so với quý II.Số lượng xe ô tô đăng ký mới trong quý III đạt 407.000 xe, giảm 71.000 chiếc (14,8%) so với quý trước, được phân tích là do tình trạng thiếu nguồn cung chíp bán dẫn cho xe ô tô. Trong đó, các loại xe ô tô thân thiện môi trường, như xe điện, xe hydro, xe lai điện hybrid tăng thêm 90.000 chiếc (9,2%) so với quý II, đạt 1.063.000 xe.Riêng số lượng xe ô tô điện là 201.000 chiếc, tăng 16,4%. Đây là lần đầu tiên số lượng xe ô tô điện được đăng ký tại Hàn Quốc vượt 200.000 xe, tăng gấp 3,6 lần so với quy mô cuối năm 2018 (56.000 xe). Xét theo khu vực, số lượng xe ô tô điện được đăng ký ở tỉnh Gyeonggi chiếm nhiều nhất (35.000 chiếc), sau đó tới thủ đô Seoul (33.000 chiếc), đảo Jeju (23.000 chiếc). Xét theo loại xe, có 81,3% (164.000 chiếc) là ô tô con, 17,4% (35.000 xe) là ô tô tải.Bộ Địa chính và giao thông cho biết số lượng xe tải điện đăng ký mới đã tăng mạnh so với mức 11.000 chiếc cuối năm 2019, nhờ chính sách trợ cấp khi mua xe và ưu đãi khi đăng ký biển số kinh doanh của Chính phủ.