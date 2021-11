Ngoại trưởng Hàn-Anh thảo luận về biến đổi khí hậu và vấn đề bán đảo Hàn Quốc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong ngày 1/11 (giờ địa phương) đã có cuộc hội đàm với tân Bộ trưởng Ngoại giao Anh Liz Truss tại Glasgow, Anh.Cuộc họp lần này được tổ chức theo đề nghị từ phía Anh, bên lề Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) do Anh đăng cai.Bộ Ngoại giao cho biết hai Bộ trưởng đánh giá hoạt động ngoại giao thượng đỉnh giữa hai nước đang diễn ra một cách sôi nổi, như hai lần hội đàm thượng đỉnh trong năm nay bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) và khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp trong các lĩnh vực Nhà nước và chính trị, kinh tế trong thời gian tới.Bộ trưởng Liz Truss nhắc tới việc tại Hội nghị COP26, Hàn Quốc đã công bố cam kết cắt giảm 40% khí nhà kính cho tới năm 2030. Ngoại trưởng Anh hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác với Seoul ở các vấn đề toàn cầu, như biến đổi khí hậu, đối phó với dịch COVID-19.Về phần mình, Bộ trưởng Chung cho biết vắc-xin COVID-19 của hãng Pfizer mà Anh trao đổi với Hàn Quốc đã được đưa vào trong nước tháng trước, góp phần giúp Hàn Quốc đạt được mục tiêu hoàn tất tiêm chủng cho 70% dân số vào tuần trước.Ông Chung cũng thông báo với người đồng cấp Anh về chính sách với Bắc Triều Tiên của Hàn Quốc, như tình hình và lộ trình bán đảo Hàn Quốc, kêu gọi sự quan tâm và ủng hộ của Anh, nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đáp lại, bà Truss bày tỏ lập trường ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm thiết lập hòa bình trên bán đảo Hàn Quốc.Bộ Ngoại giao cho biết nhân một loạt sự kiện quốc tế diễn ra gần đây như Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Hội nghị thượng đỉnh G20, Hội nghị thượng đỉnh COP26, Bộ trưởng Chung đã gặp Ngoại trưởng tất cả các nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Anh, Pháp, thảo luận về các vấn đề song phương trong đó có tình hình bán đảo Hàn Quốc và các vấn đề nổi cộm quốc tế.