Mỹ hối thúc Nga và Trung Quốc thực thi toàn diện cấm vận với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Trước việc Nga và Trung Quốc gần đây trình Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự thảo nghị quyết có nội dung nới lỏng cấm vận với Bắc Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra lập trường là "hối thúc thực thi toàn diện lệnh cấm vận với miền Bắc".Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ ngày 2/11 dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington kêu gọi Nga và Trung Quốc thực thi toàn diện nghĩa vụ căn cứ theo nghị quyết cấm vận với Bắc Triều Tiên đã được các nước thành viên Hội đồng bảo an thông qua dựa trên sự nhất trí toàn diện.Trong thời gian qua, Bắc Kinh và Matxcơva liên tục nêu ra lập trường nới lỏng cấm vận với Bình Nhưỡng, do miền Bắc hiện không còn thử nghiệm hạt nhân hay phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM).Gần đây, hai nước được cho là đã trình dự thảo nghị quyết với nội dung nới lỏng cấm vận ở các lĩnh vực liên quan tới nhu cầu dân sự, bao gồm cả quy định cấm nhập khẩu trang thiết bị xây dựng, sưởi ấm, đường sắt, đồ điện tử gia dụng, máy tính.Để được Hội đồng bảo an thông qua dự thảo này thì cần có trên 9 trong số 15 nước thành viên Hội đồng tán thành, và không có nước nào trong số 5 nước thành viên thường trực (Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc, Nga) dùng quyền phủ quyết.Văn phòng người phát ngôn Liên hợp quốc cho biết nếu dự thảo trên được Hội đồng bảo an thông qua thì Liên hợp quốc cũng sẽ tuân theo.Mặt khác, tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu về hoạt động của các tổ chức liên quan tới Hội đồng bảo an Liên hợp quốc mang tên "Báo cáo Hội đồng bảo an" (Security Council Report - SCR) trong báo cáo công bố gần đây phân tích Hội đồng bảo an có thể sẽ cân nhắc tới việc tạm thời nới lỏng một phần cấm vận với miền Bắc. Tổ chức này đề cập tới việc Báo cáo viên đặc biệt về nhân quyền Bắc Triều Tiên của Liên hợp quốc Tomas Ojea Quintana hối thúc nới lỏng trừng phạt với Bình Nhưỡng.Báo cáo cũng chỉ ra khả năng Hội đồng bảo an có thể sẽ lên án việc miền Bắc thử nghiệm tên lửa, yêu cầu các nước thành viên tuân thủ nghị quyết trừng phạt Bình Nhưỡng, nhưng mặt khác cũng có thể cân nhắc thông qua một tuyên bố chính thức kêu gọi nối lại các cuộc hội đàm ngoại giao với Bắc Triều Tiên.