Tổng thống Moon Jae-in trình bày chính sách trung hòa carbon của Seoul tại Hội nghị COP26

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 1/11 (giờ địa phương) đã có bài phát biểu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26) diễn ra tại thành phố Glasgow (Anh).Tại đây, Tổng thống Hàn Quốc đã đưa ra ba cam kết và một đề xuất. Đầu tiên, ông Moon trình bày về chính sách trung hòa carbon của Hàn Quốc, trong đó có Đóng góp quốc gia tự nguyện (NDC), tức mục tiêu cắt giảm carbon cho tới năm 2030 của Seoul. Chính phủ Hàn Quốc công bố nâng mục tiêu NDC, với nội dung cắt giảm 40% lượng khí nhà kính vào năm 2030 so với năm 2018.Đây là mục tiêu mạnh mẽ, cao hơn 14% so với mục tiêu ban đầu, là một bài toán vô cùng thách thức, đòi hỏi Seoul phải giảm mạnh lượng phát thải khí nhà kính trong một thời gian ngắn.Tiếp đó, Tổng thống Moon giải thích tầm quan trọng của việc phục hồi rừng để giảm khí nhà kính, cam kết giảm phát thải CO2 trên toàn bộ bán đảo Hàn Quốc thông qua hợp tác lâm nghiệp liên Triều. Cây rừng là nguồn hấp thụ khí CO2, nên đây được coi là phương án vừa ngăn tình trạng sa mạc hóa vừa thúc đẩy hòa bình ở khu vực biên giới hai miền Nam-Bắc.Cuối cùng, Tổng thống cam kết loại bỏ tất cả các nhà máy nhiệt điện chạy bằng than đá đến năm 2050, nhằm tham gia vào nỗ lực giảm thiểu sử dụng than đá trên toàn thế giới.Để thực hiện thành công ba cam kết trên và đạt được trung hòa carbon, ông Moon cho rằng chỉ mỗi nỗ lực của Chính phủ và doanh nghiệp là không đủ, qua đó đề xuất cần có sự đồng hành của thế hệ tương lai để nhanh chóng tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng khí hậu.Bắc Triều Tiên đã cử hai đại diện tham dự Hội nghị COP26 lần này, trong đó có Đại sứ miền Bắc tại Anh Choe Il. Hai quan chức miền Bắc đã chăm chú lắng nghe bài phát biểu của lãnh đạo các nước.Kết thúc lịch trình tại Anh, ngày 2/2, Tổng thống Hàn Quốc lên đường đến Hungary, nước cuối cùng trong chuyến công du ba nước châu Âu lần này. Ông Moon sẽ đến thăm khu tưởng niệm các du khách Hàn Quốc thiệt mạng và mất tích trong vụ chìm tàu du lịch đi qua thủ đô Budapest vào tháng 5 năm 2019. Sau đó, Tổng thống Moon có kế hoạch hội đàm thượng đỉnh với Tổng thống Hungary Ader Janos và Nhóm Visegrad (V4), cơ chế hợp tác của 4 nước Trung Âu là Séc, Ba Lan, Hungary và Slovakia; cũng như tham dự diễn đàn kinh doanh.