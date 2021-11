Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 3,2%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 2/11 đã công bố báo cáo “Xu hướng giá tiêu dùng tháng 10 năm 2021”. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng tháng trước đạt 108,97 điểm (so với mức chuẩn 100 điểm năm 2015), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức cao kỷ lục trong 9 năm 9 tháng kể từ khi đạt mức 3,3% vào tháng 1 năm 2012.Cụ thể, giá dầu tăng 27,3% so với tháng 10 năm ngoái, mức tăng cao nhất kể từ sau tháng 8 năm 2008. Giá điện, gas, nước sinh hoạt tăng 1,1% do ảnh hưởng của việc Tổng công ty điện lực Hàn Quốc (KEPCO) tăng giá điện.Các sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản tăng 0,2% so với một năm trước, mức tăng thu hẹp đáng kể so với hồi tháng 8 và tháng 9.Giá các sản phẩm dịch vụ tăng 3,2% so với một năm trước. Giá thuê nhà theo hình thức đặt cọc trọn gói (jeonse) tăng 2,5%, mức tăng cao nhất kể từ tháng 11 năm 2017; giá thuê nhà theo tháng tăng 0,9%.Giá dịch vụ công cộng tăng 5,4%, trong đó phí dịch vụ viễn thông tăng mạnh 25,5% do hiệu ứng cơ sở từ việc Chính phủ hỗ trợ phí dịch vụ viễn thông cho người dân vào tháng 10 năm ngoái. Nếu loại trừ yếu tố này thì tỷ lệ tăng giá tiêu dùng tháng 10 rơi vào khoảng 2,5-2,6%.Giá loại hình dịch vụ cá nhân như phí dịch vụ bảo hiểm, phí quản lý nhà ở, tăng 2,7%. Chỉ số giá sinh hoạt tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng lớn nhất trong 10 năm 7 tháng kể từ tháng 3 năm 2011.Giá tiêu dùng cơ bản (trừ các mặt hàng dễ biến động giá cả như nông sản, xăng dầu) tăng 2,8%, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 1 năm 2012.Cục Thống kê quốc gia nhận định giá nông sản, chăn nuôi, thủy hải sản có xu hướng ổn định; song giá chế phẩm công nghiệp như xăng dầu, thực phẩm chế biến và dịch vụ cá nhân sẽ tiếp tục xu hướng tăng.