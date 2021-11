Số ca nhiễm COVID-19 bình quân ngày tuần qua tăng 28% so với một tuần trước

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) công bố tính đến 0 giờ ngày 2/11, Hàn Quốc ghi nhận 1.589 ca nhiễm mới, tăng hơn 300 ca so với một tuần trước.Sau khi Chính phủ nới lỏng một số biện pháp phòng dịch trước thềm khôi phục đời sống thường nhật, số ca nhiễm mới bình quân trong tuần trước là 1.716 ca/ngày, tăng 28% so với một tuần trước đó (1.339 ca/ngày).Hệ số lây nhiễm sau khi duy trì dưới mức 1 trong vòng ba tuần đã tăng lên 1,03, dịch bệnh quay lại xu hướng lây lan.Ngược lại, số bệnh nhân nặng bình quân ngày là 333 người, giảm khoảng 10 người so với một tuần trước, trong đó bệnh nhân ngoài 60 tuổi chiếm nhiều nhất là 74%. Đã có 38,8 triệu người hoàn tất tiêm phòng vắc-xin, tương đương 75,6% dân số.Chính phủ nhận định số ca nhiễm bình quân ngày sẽ có thể tăng gấp đôi so với quy mô hiện tại khi bắt đầu từng bước khôi phục đời sống thường nhật. Cơ quan phòng dịch cho biết hệ thống y tế hiện tại có thể ứng phó với 5.000 ca/ngày và 500 bệnh nhân nặng.Trong số 389 ca tử vong do COVID-19 trong vòng 5 tuần trở lại đây, có 76,5% là người chưa tiêm đủ mũi vắc-xin. Chính phủ Hàn Quốc sẽ cân nhắc tổng hợp công suất giường bệnh, số bệnh nhân nặng, tỷ lệ tử vong, để quyết định tạm dừng triển khai khôi phục đời sống thường nhật, tiến hành các biện pháp phòng dịch khẩn cấp nếu cần thiết.