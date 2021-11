Hàn Quốc đưa ra chính sách nhằm bình ổn giá tiêu dùng tháng 11

Photo : KBS News

Tại cuộc họp rà soát chính sách kiêm cuộc họp Thứ trưởng về vật giá diễn ra ngày 2/11, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon cho biết trong bối cảnh giá cả tiêu dùng trong tháng 10 tăng mạnh, Chính phủ đã đưa ra chính sách giúp bình ổn giá như giảm giá xăng dầu nhằm đảm bảo nguồn cung các mặt hàng.Thứ trưởng Lee cho biết tỷ lệ tăng giá tiêu dùng trong tháng 10 là 3,2%, mức tăng cao hơn so với tháng 9. Giá dịch vụ công cộng tháng trước tăng do hiệu ứng cơ sở khi tháng 10 năm ngoái Chính phủ hỗ trợ phí dịch vụ viễn thông. Nếu loại trừ yếu tố này, giá cả trong tháng 10 chỉ tăng 0,1% so với tháng 9, xu hướng tăng thu hẹp.Tuy nhiên, ông Lee để ngỏ xu hướng giá tiêu dùng tháng 11 vẫn tiếp tục tăng bởi mặc dù hiệu ứng cơ sở do Chính phủ hỗ trợ phí dịch vụ viễn thông, nguyên nhân chính khiến giá trong tháng 10 tăng, không còn nhưng vẫn còn yếu tố khác như giá dầu quốc tế leo thang.Theo đó, Chính phủ đã lập các biện pháp tiếp theo, đảm bảo cho đối sách giảm thuế xăng dầu được áp dụng kịp thời. Do thuế xăng dầu được đánh khi xăng dầu được đưa ra khỏi nhà máy lọc dầu, nên sẽ mất một khoảng thời gian để chính sách này phản ánh hiệu quả.Ngoài ra, Chính phủ cũng quyết định mở rộng mạng lưới cung ứng như tăng thời gian hoạt động của kho xăng dầu. Thời gian hoạt động và vận chuyển xăng dầu sẽ được kéo dài tới 24 giờ/ngày, kể cả ngày cuối tuần, đảm bảo nhanh chóng cung cấp lượng xăng dầu được giảm thuế tới các trạm xăng dầu trên toàn quốc.Trước đó, Chính phủ đã quyết định giảm 20% thuế xăng dầu trong khoảng 6 tháng từ ngày 12/11 đến hết tháng 4 năm sau để bình ổn giá cả.Đối với mặt hàng nông nghiệp, chăn nuôi và thủy sản, Chính phủ cũng có đối sách giảm giá. Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, Chính phủ sẽ mở rộng nguồn cung các nguyên liệu cho mùa muối dưa kimchi như cải thảo, củ cải, ớt, tỏi; tích cực xúc tiến sự kiện giảm giá. Do sản lượng cải thảo trong vụ thu năm nay giảm 12%, Chính phủ sẽ xuất kho cải thảo dự trữ, cung cấp ra thị trường nếu xét thấy có lo ngại về việc tăng giá.Thứ tưởng Lee Eog-weon cho biết Chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp nhằm ứng phó trước tình trạng giá cả liên tục tăng.