Photo : YONHAP News

Hiện tượng "tách rời tương quan" (Decoupling) giữa thị trường chứng khoán Hàn-Mỹ đang ngày một nghiêm trọng hơn. Công ty thông tin tài chính Infomax ngày 2/11 cho biết trong tháng 10, chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) giảm 3,2%, trong khi chỉ số Standard & Poor's 500 (S&P 500) của Mỹ lại tăng 6,91%.Theo đó, chênh lệch về mức tăng giảm của hai chỉ số này (lấy mức tăng giảm của chỉ số S&P 500 trừ đi mức tăng giảm của chỉ số KOSPI) lên tới 10,11%, cao kỷ lục xét theo tháng kể từ sau những năm 2010. Mức chênh lệch cao nhất trước đó là 9,5% vào tháng 2/2011.Trong tháng trước, chỉ số KOSPI đã rơi khỏi mốc 3.000 điểm sau 6 tháng. Ngược lại, chỉ số S&P 500 đã tăng 4 tuần liên tiếp, xác lập mức điểm cao kỷ lục.Trong tháng 7 và 8, chỉ số KOSPI giảm lần lượt 2,86% và 0,1%, thua chỉ số S&P 500 lần lượt 5,13% và 3%. Đến tháng 9, cả hai chỉ số này cùng giảm. Vậy nhưng tới tháng trước, chỉ số KOSPI tiếp tục giảm trong khi chỉ số S&P 500 lại tăng, dẫn tới hiện tượng "tách rời tương quan" nghiêm trọng hơn. Điều này được phân tích là do lo ngại về hiện tượng "nút thắt cổ chai" trong chuỗi cung ứng.Theo công ty chứng khoán EBEST, tỷ trọng các ngành công nghiệp chu kỳ (tức ngành có tính biến động lớn theo xu hướng nền kinh tế), ngành công nghệ thông tin (IT) và ô tô đang bị trở ngại về chuỗi cung ứng, chỉ chiếm 28,8% ở chỉ số S&P, nhưng lại chiếm tới 58,9% ở thị trường chứng khoán có giá Hàn Quốc. Do đó, lo ngại về hiện tượng "nút thắt cổ chai" trong chuỗi cung ứng sẽ ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán Hàn Quốc lớn hơn thị trường chứng khoán Mỹ.Xét về khía cạnh điều kiện kinh tế, một số ý kiến cho rằng Washington vẫn đang giữ được ưu thế tương đối lớn. Trong quý III, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ tăng 0,5% so với quý trước, cao hơn một chút so với mức tăng của Hàn Quốc là 0,3%.Giới chuyên gia thị trường chứng khoán phân tích để giải tỏa tình trạng "tách rời tương quan" trong thời gian tới, phải xác định rõ các yếu tố rủi ro từ nền kinh tế Trung Quốc và giải tỏa hiện tượng "nút thắt cổ chai" chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, quá trình giải tỏa tình trạng này có thể sẽ mất nhiều thời gian do cổ phiếu KOSPI đã chạm đáy trong hai tuần qua, nên cần nhiều thời gian hơn để hồi phục.